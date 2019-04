$!Los electores españoles, pendientes de encuestas en el extranjero

Además, pueden repasar los programas electorales, prestar atención a los últimos mensajes de los líderes políticos durante las próximas jornadas, seguir las redes sociales... Y si todo esto no es suficiente, los votantes siempre pueden relajarse y pensarlo el sábado tranquilamente, ya que es la que se denomina jornada de reflexión.

Un día para reflexionar

La jornada de reflexión está regulada por la una ley, que también prohíbe la difusión de propaganda y cualquier tipo de acto político una vez terminada la campaña electoral y durante el día de las votaciones.

En Francia o Italia también se establecen limitaciones en la víspera de los comicios. En Francia, se prohíbe la publicación de encuestas pero, como sucede en España con los diarios de Andorra, los periódicos de la vecina Bélgica difunden sondeos, con lo que se esquiva la norma.

Argentina es aún más estricta, y además de la prohibición de emitir propaganda electoral o sondeos, también se persigue la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada de reflexión, así como la celebración de espectáculos públicos.

En el otro extremo se encuentran el Reino Unido o Estados Unidos, donde no existen restricciones y se puede pedir el voto incluso el día de las elecciones.

Según Manuel Herrera, de la Universidad Internacional de La Rioja (España), la jornada de reflexión es una de las reminiscencias de 1979, “cuando el pueblo se lanzó a la calle a votar tras 40 años sin hacerlo, salvo muy puntuales excepciones”.

“Entonces tenía sentido, pero ya no, máxime cuando las encuestas y el Centro de Investigaciones Sociológicas indican que un porcentaje importante de los votos se decide el último día, alrededor de un 20 %”, remarca.

Opina igual Ángel Rivero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, que lo ve un anacronismo del sistema político español.

“La jornada de reflexión no tiene sentido. Lo tuvo, sin duda, y su pretensión fue no llevar la apoteosis del voto hasta el último instante, pero eso hoy, con la opinión pública tan informada, tan expuesta a medios de comunicación y redes, no tiene sentido”, asegura a EFE.