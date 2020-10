Los empates de España y Alemania; la voracidad de Francia e Italia

(Actualiza el duodécimo párrafo)

Iñaki Dufour

Madrid, 7 oct (EFE).- Rescatada dos veces por el larguero, España saldó su amistoso ante Portugal y Cristiano Ronaldo rumbo a la Liga de Naciones con un empate (0-0); un desenlace repetitivo en 2020 para Alemania, 3-3 con Turquía, y nada que ver con la voracidad de Francia, Italia o Polonia, vencedoras y goleadoras incontestables.

Quizá no es comparable el rival que tuvo España con los demás, con la salvedad de que la selección gala, con la primera titularidad y el primer tanto del juvenil Eduardo Camavinga, con 17 años, goleó a Ucrania por 7-1, con cuatro dianas en el primer tiempo. Croacia ganó 1-2 a Suiza. Y Países Bajos, en el debut de Frank De Boer en su banquillo, perdió contra México y su goleador Raúl Jiménez (0-1).

Son amistosos y las rotaciones fueron generalizadas. Por ejemplo, no fueron titulares ni Ansu Fati ni Sergio Ramos con España; ni Antoine Griezmann ni Kyllian Mbappe con Francia, aunque sí entraron en la segunda parte y marcaron ambos gol; ni Robert Lewandowski con Polonia; ni Luka Modric con Croacia; ni Jan Oblak con Eslovenia...

Hubo excepciones, como Cristiano Ronaldo. Él jugó de inicio, Joao Félix fue suplente -no jugaron ni siquiera juntos porque la sustitución del primero fue por el segundo en el minuto 73-, en el desafío que le propuso Portugal a España; los dos últimos campeones de Europa, aunque las dos Eurocopas seguidas ganadas por la 'Roja' parezcan hoy tan lejanas (2008 y 2012). No tanto la lusa, en 2016.

No ganó nadie. Ni España, con el estreno de Adama Traore -notable-, José Campaña o Mikel Merino, ni Portugal, estrellada contra el larguero de la portería de Kepa, primero con un intento de Cristiano y luego con otro de Renato Sanches; tan cerca del gol como el remate de Dani Olmo que despejó Rui Patricio para el 0-0 final.

A Lisboa no viajó Mikel Oyarzabal, por un 'resultado no negativo' en el PCR, 'aunque posee anticuerpos IGG altamente positivos', con lo que no supone 'riesgo alguno de contagio', según la selección. La COVID-19 también tuvo incidencia en Suiza: el central Manuel Akanji fue aislado por un positivo. Aun así, el duelo con Croacia se jugó.

Y Suiza, rival de España el próximo sábado en la Liga de Naciones, perdió por 1-2. La remontada croata la culminó Mario Pasalic, que aprovechó un buen pase de Ante Budimir, nuevo delantero del Osasuna, para obtener su primera victoria de 2020, tras las derrotas con Portugal y Francia, ambas con cuatro goles en contra.

No ha ganado aún Alemania, que sólo empata este año -ya son tres en tres choques-, esta vez a última hora y contra pronóstico frente a Turquía. Ni siquiera tres ventajas (1-0, 2-1 y 3-2) aportaron la seguridad del triunfo al equipo germano. En el 94, Kenan Karaman logró el 3-3. Alemania ya igualó antes con España y con Suiza.

FRANCIA APABULLA A UCRANIA (7-1), CON EL PRIMER GOL DE CAMAVINGA

El equipo de Luis Enrique visitará el próximo martes a Ucrania, que este miércoles fue desbordada por Francia, certera y concluyente, incluso rebajada por la suplencia de Mbappe o Griezmann, aunque ambos luego sí entraron en la segunda parte al partido e incluso cerraron la goleada de su equipo con un gol cada uno, mientras surge Eduardo Camavinga, con 17 años.

La evolución del juvenil es impactante. Ya es una realidad irrebatible. Su debut con la selección fue el 8 de septiembre; su primera titularidad fue este miércoles... Y también su primer gol, con un remate de espaldas a la portería nada espectacular, pero efectivo y preciso. Lo logró en solo 9 minutos sobre el terreno.

El actual campeón del mundo construyó así su triunfo frente a Ucrania, ampliado primero con un golazo con la izquierda y luego con un cabezazo de Olivier Giroud (tiene el doble de años que Camavinga, 34 a 17) y agrandado al 4-0 en el primer tiempo. En el segundo aún hubo más. Hasta el 7-1. Marcaron Tolisso, Mbappé y Griezmann.

Italia también impone. Su última derrota, 1-0 con Portugal, data de septiembre de 2018. No sólo está invicto en sus últimos 16 partidos, de los que ha ganado 13 y ha empatado tres, sino que su registro de 12 victorias en los últimos 13 encuentros dan el nivel actual del equipo, que tenía un rival menor enfrente este miércoles, Moldavia, pero lo doblegó con la rotundidad que lo hacen bloques de su perfil, por mucho que su once estuvo repleto de suplentes.

Su superioridad ya era apabullante al intermedio: 5-0. Bryan Cristante desató tal goleada en el minuto 19; Francesco Caputo aportó un gol y provocó otro en propia puerta -ha participado en seis goles en los últimos tres duelos entre club y selección-; y Stephan El Shaarawy firmó otros dos. Domenico Berardi hizo el 6-0.

FRANK DE BOER Y HOLANDA, FRUSTRADAS POR RAÚL JIMÉNEZ Y MÉXICO

En Holanda, el estreno como seleccionador de Frank De Boer fue con derrota: 0-1 contra México, ganadora de 18 de sus últimos 19 partidos. El gol de la victoria fue de Raúl Jiménez. El tercer tanto del goleador del Wolwerhampton en cinco partidos esta campaña entre su equipo y la selección. Los 'oranje' encadenan dos derrotas.

Polonia, en cambio, ganó sin Robert Lewandowski, treinta veces goleador en los últimos 31 partidos de su selección. Kamil Grosicki tomó el relevo provisional con la determinación que indican las tres dianas con los que sentenció el duelo contra Finlandia, clasificada para la Eurocopa, en 38 minutos. Al descanso, 3-0. Al final, 5-1.

A la vez, Dinamarca goleó por 4-0 a las Islas Feroe; la República Checa ganó en Chipre por 1-2; Eslovenia goleó a San Marino con Oblak en el banquillo (4-0); Austria remontó a Grecia (1-2); Lituania venció 1-3 en Estonia; Malta doblegó por 2-0 a Gibraltar; Montenegro empató a última hora frente a Letonia (1-1); Liechtenstein superó 1-2 en Luxemburgo; y Andorra cayó con Cabo Verde por 1-2. EFE