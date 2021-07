Los equipos de 'Memoria' o 'Drive my car', en la gala final de Cannes

Cannes (Francia), 17 jul (EFE).- Los equipos de 'Drive my car', de Ryusuke Hamaguchi; 'Titane', de Julia Ducournau; 'Ahed's Knee', de Nadav Lapid; 'Nitram', de Justin Kurzel; 'The worst person in the world', de Joachim Trier; 'Memoria', de Apichatpong Weerasethakul, o 'Un héroe', de Asghar Farhadi, llegaron hoy a la gala final de Cannes.

Una presencia que indica la recepción de un premio, ya que el Festival de Cannes llama a los equipos que van a estar incluidos en el palmarés sin desvelarles cuál es el galardón que les corresponde.

Los filmes favoritos de esta 74 edición de Cannes están entre los que pasaron este domingo por la última alfombra roja del festival: 'Drive my car', de Hamaguchi, la adaptación de un relato de Haruki Murakami, y la colombiana 'Memoria', dirigida por el tailandés Weerashetakul, con Tilda Swinton de protagonista.

También pasó por la alfombra el equipo de 'Titane', el filme más provocador de la edición. Con Ducournau, sus dos protagonistas, Agathe Rousselle y Vincent Lindon.

El equipo de Nitram, del australiano Justin Kurzel, fue uno de los primeros en llegar, con su protagonista, Calen Landry Jones, a la cabeza.

También el del filme noruego 'The worst person in the world', de Joachim Trier, con su protagonista, Renate Reinsve, llorando emocionada.

Farhadi, acompañado por el protagonista de 'A hero' ('Un héroe'), Amir Jadidi, y Ron y Russell Mael, los Sparks, autores de la banda sonora de 'Annette', de Leos Carax, y coguionistas junto al director, pasaron igualmente por la alfombra roja que da acceso al Gran Teatro Lumiére.

Así como el equipo del israelí Nadav Lapid, de la película 'Aheds knee' y el jurado de la competición oficial, con su presidente Spike Lee vestido con un llamativo traje azul estampado.

Junto a él, el resto de los miembros del jurado, entre los que están las actrices Maggie Gyllenhaal y Melanie Laurent o el realizador brasileño Kleber Mendonça Filho.

Sharon Stone, Oliver Stone o Jean Dujardin fueron otros de los rostros conocidos que pasaron por la última alfombra roja de esta edición de Cannes. EFE

