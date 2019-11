Los eSports en México afrontan el 2020 como un año clave

Rodrigo Corona

México, 20 nov (EFE).- Desde enero arrancarán en México tres proyectos de los deportes electrónicos, eSports, que serán fundamentales para la consolidación de este nuevo deporte que ha alcanzado un auge global.

México es uno de los países con un mayor crecimiento de los eSports hasta el punto que cuenta con el apoyo económico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el eje rector gubernamental, explicó a Efe este miércoles Ismael Silva Jiménez, presidente de la Federación Mexicana de Esports (Femes).

De acuerdo con la consultora especializada Newzoo, México es el decimosegundo mercado más grande de vídeojuegos en el mundo con ganancias estimadas en 2018 de 1.600 millones de dólares y con un alcance de 55,8 millones de jugadores.

En Latinoamérica se estima se generaron ese año 5.000 millones de dólares, un 4 por ciento de los 137.900 millones de dólares que se calcula dejó esta industria en el mundo.

Newzoo calcula que los ingresos en 2020 de los vídeojuegos ascenderán a 180.100 millones de dólares en todo el mundo.

Con estas cifras en las manos el presidente de Federación Mexicana de Esports (Femes) pretende que el 2020 sea el año de la consolidación y expansión tras el crecimiento inusitado.

'Uno de los planes que tenemos y del que ya hemos hecho pruebas es la Academia Gamer, que consiste en fomentar y describir lo que es una práctica responsable de los vídeojuegos para lo cual a los jugadores se les entrena en distintas disciplinas', comentó.

Silva, ingeniero químico de profesión, dijo que este proyecto no sólo incluye a los jóvenes deportistas, sino a los padres de éstos, porque pueden disfrutar de las actividades para buscar la integración familiar.

'Los papás aprenden desde el lenguaje, la sensibilización de lo que son los eSports, sus términos y las nuevas dinámicas familiares que pueden surgir a partir de la práctica de vídeojuegos', explicó el dirigente de los deportes electrónicos en México.

Este programa piloto lo han trabajado junto a los órganos locales de Desarrollo Integral Familiar (DIF) y los Institutos del Deporte estatales, quienes les facilitan sedes, aunque sin pero apoyo económico.

También se llevarán a cabo campañas para la inclusión de las mujeres a las prácticas de los vídeojuegos con una división femenina.

'No hay mucha afluencia de mujeres a los torneos por diversas cuestiones como pensar que las mujeres no saben jugar o a veces las relacionan sólo con cosplayers, pero no necesariamente con gamers o jugadores profesionales', explicó.

De igual manera tendrán un programa para la reinserción social, en donde trabajarán de la mano con el sistema penitenciario para enseñar a los reclusos herramientas tecnológicas que puedan usar como una forma de emplearse cuando salgan de reclusión.

Un ejemplo es Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, exjefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, que lo hizo la primera vez que salió de la cárcel en 2014 con un canal de Youtube, POPEYE_arrepentido, con 1,15 millones de suscriptores.

'Tenemos que hacer algo similar en México con nuestro sistema penitenciario para dar a los presos herramientas digitales de manera que cuando salgan no digan que no tienen trabajo. Hay que darles oportunidades para que no reincidan', dijo Silva Jiménez.

Sobre la financiación de las Academias Gamers en estados como Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala, entre otros, Silva explicó que se ha hecho con apoyo de patrocinadores y personas que los han querido apoyar 'desinteresadamente', no con dinero público.

Para acceder a apoyo presupuestario gubernamental, primero deberán presentar un plan de trabajo con las actividades y eventos que llevarán a cabo para pedir la cantidad de dinero que estimen necesaria para ejecutarlos.

Femes hizo su presentación el 21 de febrero de 2019 como la única federación de esports reconocida por la CONADE y desde ese momento hasta la fecha, se reunieron en tres ocasiones con la directora general de esta comisión, Ana Guevara.

'Ella ha estado muy al pendiente de este tema al apostar de manera decidida por los vídeojuegos', aseveró Silva. EFE