Los eSports nunca tendrán la afición de LaLiga, dice fundador de Mediapro

México, 26 feb (EFE).- El fundador del Grupo Mediapro, el español Jaume Roures, reconoció este miércoles a Efe que los eSports nunca tendrán la misma cantidad de aficionados que LaLiga debido a que la franja de edad de los seguidores de los deportes electrónicos es más reducida que la de los fanáticos del fútbol español.

'No podemos comparar cosas que son diferentes porque no hay el (mismo) nivel de competitividad, de afición, ni lo va a haber porque además los eSports son para una franja de edad determinada, no habrá gente de 35-40 años jugando los eSports, ya estarán en otra órbita de su vida personal', explicó en el marco del Sports Summit 2020.

Según datos del portal Transfermarkt, especializado en temas económicos ligados al fútbol, LaLiga ha acumulado en lo que va de la temporada 2019-2020 una asistencia a los estadios de 7,6 millones de personas, mientras que España cuenta con 5,5 millones de seguidores de eSports según cifras de la Asociación Española de Videojuegos.

El Grupo Mediapro es propietario de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), con presencia, además de España, en América Latina, en donde cuenta con ligas de la segunda división de League of Legends.

'No creo que (la experiencia) en el deporte tradicional nos ayude a entrar en los eSports así como así, pero al final de todo se aprende un poco', agregó Roures.

En el deporte convencional, el Grupo Mediapro es la agencia que comercializa internacionalmente los derechos televisivos de LaLiga, además de que en España es titular de los derechos de la Liga de Campeones de Europa.

Desde finales de 2018 Mediapro apostó por un canal de televisión de paga y en línea que transmite eSports las 24 horas, una apuesta para competir con las principales vías que transmiten deportes electrónicos en el mundo: Twitch y YouTube.

'Es evidente que los eSports se generan en plataformas como YouTube y Twitch y así seguirá', expuso el nacido en Barcelona.

Roures comentó que la única forma en la que han podido conseguir ganancias en los eSports es mediante los torneos con audiencia en vivo que realizan y el patrocinio que éstos generan.

'Yo creo que el lugar económico (que ocupan los eSports en las ganancias de Mediapro) es más pequeño que el lugar que tiene en los esfuerzos humanos y materiales que invertimos en el desarrollo de los eSports en América Latina y en Europa', apostilló Roures. EFE