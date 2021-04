Los gallos riman el Clásico

Lucía Santiago

Madrid, 9 abr (EFE).- El Clásico de este sábado tendrá dos batallas. Sobre el césped estarán las filigranas de Vinicius y el periscopio de Busquets, la magia de Benzema y la habilidad de Messi. Para la pantalla quedan el carisma de Kapo 013, Blon y Gazir. Los 'freestylers' rimarán los goles de este Real Madrid-Barça; un partido decisivo para el desenlace de LaLiga Santander, que también será un banco de pruebas para la industria del fútbol.

Hace tiempo que el deporte indaga en los gustos de la Generación Z y en sus expectativas en cuanto a experiencia de entretenimiento. Los jóvenes exigen más que simplemente contemplar frente a un televisor 90 minutos de puro fútbol. De ahí que se esté imponiendo la innovación en formatos y en contenidos.

'Es un error creer que, automáticamente, los jóvenes llegarán a amar el deporte del mismo modo que lo hacían sus padres y abuelos. Y es que no solo sus gustos difieren, sino que su forma de consumo ha cambiado respecto a las generaciones anteriores', explica a EFE Greta Avola, experta en marketing deportivo.

Desde Lausana (Suiza), la capital olímpica, ella estudia, analiza y participa de los movimientos que federaciones, clubes y patrocinadores están haciendo para acercarse y seducir a los nativos digitales.

'Se trata de una generación que no es reacia a pagar por contenido premium', puntualiza, 'pero sí espera una propuesta de valor personalizada'. 'La Generación Z quiere estar más cerca del deporte y de sus jugadores favoritos, más allá de ver un partido o de seguir un evento deportivo', subraya.

Siguiendo esa línea y con el objetivo de 'acercar el contenido al público joven', LaLiga lleva meses apostando por 'iniciativas más rompedoras, como el caso de LaLiga Casters o el Unboxing con 'influencers' de todo el mundo', recuerda el director de Negocio, Marketing y Desarrollo Internacional de la patronal del fútbol español, Óscar Mayo.

Entre los jóvenes hay un gran nicho de mercado y la innovación suele tener premio. Desde su puesta en marcha, LaLiga Casters acumula más de 5 millones de visitas en Twitch, con una media superior al medio millón por partido.

'Un informe elaborado por Nielsen', apunta Greta Avola, 'revela que los jóvenes de entre 16 y 24 años prefieren el contenido más corto y, desde un punto de vista deportivo, están menos inclinados a ver partidos completos. Pero esto no significa que sus períodos de atención sean más cortos; si el contenido es lo suficientemente atractivo y brinda oportunidades regulares para interactuar, están preparados para invertir un tiempo significativo', añade.

Eso sustenta la apuesta de LaLiga por los 'casters'. Este miércoles, por ejemplo, GOL ofreció entre las opciones de retransmisión del derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao los comentarios de Ibai Llanos y Ander Cortés. Ídolos de jóvenes, con millones de seguidores en redes sociales, son un gancho seguro.

'También queremos desarrollar acciones con el consumidor directamente, como el concurso que llevamos a cabo hace algunas semanas de '¿Sabes más de Iniesta que el propio Iniesta?'. En él invitamos a los seguidores de LaLiga a participar en un concurso para ganar camisetas firmadas por el jugador y para acceder a un evento virtual privado con él', cuenta Óscar Mayo.

La cultura urbana se está convirtiendo en otra vía directa hacia el público del futuro. Ya se ha abierto paso en los Juegos Olímpicos, con la inclusión del skateboarding en su programa de competición, y ahora vuelve a reaparecer en escena. La compañía cervecera Budweiser, socio comercial de LaLiga, ha organizado una batalla de gallos 'freestyle' para que los aficionados puedan seguir por primera vez la retransmisión del Clásico a golpe de rima.

'El fútbol y la cultura urbana tienen más en común de lo que creemos', sugiere el director general de marketing de Mahou San Miguel, César Hernández.

'Ambos marcan un estilo de vida que influye diariamente en las aficiones, gustos y vocación de todo aquel que lo sigue, sobretodo en España, donde ambos territorios cuentan con una cantidad significativa de admiradores. Por eso, una ocasión tan relevante e impactante como es el Clásico conlleva un entusiasmo tan evidente que es imposible pasar por alto. En la cultura urbana ocurre lo mismo. Los 'freestylers', al igual que los futbolistas, son considerados ejemplos en su territorio; todo el mundo aspira a ellos. Sólo se premian a los que perseveran en el tiempo, a los que de verdad se lo curran. Esta permeabilidad entre el fútbol y la cultura urbana es lo que hizo que surgiera la unión entre ellos', detalla.

El carismático caster Kapo 013, ex-juez de la Freestyle Master Series, youtuber y comentarista por excelencia de las batallas de gallos, retransmitirá el encuentro en Instagram Live y en las redes sociales de la marca. 'Mi rol será básicamente el de dirigir el formato; 'castear', es decir, narrar el partido a la vez que incitar a los 'freestylers' protagonistas, Blon y Gazir, a enfrentarse entre sí y a defender los colores blaugrana y blanco de ambos conjuntos', anuncia en declaraciones a EFE.

Desde la sede de LaLiga, los 'freestylers' rimarán de manera totalmente improvisada las mejores jugadas del duelo y se disputarán el título de King of the Match (rey del partido).

'Los aficionados se lo van a pasar bien con el partido en sí, porque es un Clásico; pero, además, en la batalla se van a encontrar con un tono muy humorístico, con una manera muy cómica de tomarse esa rivalidad entre merengues y culés y con el talento descomunal entre dos de los mejores 'freestylers' del mundo', abunda Kapo.

FUTBOLISTAS QUE INSPIRAN RIMAS

Gazir es subcampeón de la liga nacional de batallas de gallos y reconocido seguidor del Real Madrid. Blon, 'el rey sin corona', es aficionado del FC Barcelona.

Ambos narrarán las jugadas y acciones del partido a ritmo de música urbana, deleitarán a los más futboleros con sus rimas y aportarán una nueva visión artística de un partido de fútbol. Hasta ahora ningún hincha ha podido disfrutar de algo igual.

'Para nosotros es fundamental que nuestros socios comerciales estén en la misma línea que LaLiga', subraya Óscar Mayo. 'De hecho, la colaboración con ellos es recíproca. A veces ellos plantean proyectos; en otras ocasiones, somos nosotros los que les proponemos iniciativas a las que se suman. Si algo tenemos en común en LaLiga con nuestros patrocinadores es nuestro afán por llegar cada vez más lejos y a nuevos usuarios. Y para eso es importante innovar y arriesgar de la mano, tal y como estamos haciendo', afirma.

Kapo agradece esta apuesta por acercar dos mundos que 'comparten mucha afición y algunos elementos comunes, como la emoción de estar viviendo algo que sucede en estricto directo, la imprevisibilidad y la simbiosis enérgica con el público'.

Para las rimas, Gazir y Blon vivirán de esa emoción del fútbol. Se contagiarán de las cabalgadas de Frenkie de Jong o de la inspiración de Marco Asensio.

'Para mí, participar en un clásico es algo increíble. Como seguidor del fútbol en general y de La Liga en particular, tener un papel en un partido tan relevante es algo que me llena de orgullo. Si al fin y al cabo ya vivo los clásicos con emoción cuando soy un espectador más, ahora que voy a poder participar en él haciendo lo que me gusta, me emociona y me motiva más aún', confiesa Gazir.

El 'freestyler' se identifica con el centrocampista croata Luka Modric, del Real Madrid.

'Casemiro me parece el pilar más fundamental para el equipo y Kroos un jugador increíblemente efectivo, con tan pocos errores a la hora de entender el juego; pero mi favorito es Modric. Tiene un talento brutal y el paso del tiempo ha demostrado que, además, tiene una ética de trabajo muy sólida y sabe esforzarse por el equipo como el que más. Además, los destellos de calidad que tiene en ciertos momentos del partido pueden transmitir sensaciones parecidas a una buena rima', manifiesta.

A Blon, en cambio, le inspira el fútbol de Messi. 'Es el mejor jugador que he visto nunca y que siga año tras año demostrando que no tiene límites es una gran inspiración. Intento fijarme en grandes deportistas como él y aplicar en mi ámbito esa disciplina, perseverancia, mentalidad ganadora y respeto hacia los rivales', indica.

Este sábado, Gazir y él serán las voces del Clásico. 'Será una experiencia muy bonita, que seguro que disfrutamos mucho', augura Blon.

El fútbol tiene una nueva lírica. Budweiser pone la animación y la cerveza. EFE