Los Globos de Oro reconocerán a Norman Lear con el premio Carol Burnett

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ene (EFE).- Los Globos de Oro reconocerán a Norman Lear con el premio honorífico Carol Burnett, como homenaje a su exitosa carrera en la televisión, en la 78 edición de estos galardones, que se celebrará el próximo 28 de febrero con un formato todavía por definir debido a la pandemia.

Será la tercera vez que se conceda este reconocimiento, que es una distinción similar al premio Cecil B. DeMille, que cada año se entrega en los Globos de Oro a una gran personalidad del cine.

La leyenda de la televisión Carol Burnett no sólo dio su nombre a este reconocimiento sino que se convirtió en la primera persona en recibirlo, un honor en el que le sucedió el año pasado Ellen DeGeneres.

'Norman Lear está entre los creadores más prolíficos de esta generación', dijo este jueves en un comunicado Ali Sar, presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

'Su carrera abarca la era dorada de la televisión y la época del 'streaming'. Su aproximación progresista abordando temas controvertidos a través del humor dio pie a un cambio cultural que permitió que los asuntos sociales y políticos se vieran reflejados en la televisión', añadió el máximo responsable de la institución que cada año organiza los Globos de Oro.

La longeva carrera de Lear, que es considerado como uno de los productores y guionistas más importantes de la pequeña pantalla en EE.UU., incluye series como 'All in the Family' (1971-1979), 'Sanford and Son' (1972-1977), las dos versiones de 'One Day at a Time' (1975-1984, 2017-2020), 'The Jeffersons' (1975-1985) o 'Good Times' (1974-1979).

Aunque es conocido sobre todo por su enorme impacto en la televisión y por su incansable activismo a lo largo de las décadas, Lear, de 98 años, también fue productor de cintas tan destacadas como 'The Princess Bride' (1987) o 'Fried Green Tomatoes' (1991).

Los Globos de Oro, que reconocen tanto categorías de televisión como de cine, es la ceremonia que tradicionalmente inicia cada año la temporada de premios en Hollywood.

Como el resto de galas, este año los Globos de Oro se han visto afectados por la pandemia y se retrasaron de comienzos de enero, cuando se suelen celebrar habitualmente, hasta el 28 de febrero (los Óscar también se aplazaron dos meses hasta el 25 de abril).

A comienzos de 2020 se anunció que Tina Fey y Amy Poehler serían las presentadoras de la 78 edición de los Globos de Oro.

Estas dos comediantes saben perfectamente lo que es presentar los Globos de Oro, ya que fueron las maestras de ceremonias de estos premios en tres ocasiones: de 2013 a 2015.

Pero al margen de esto se sabe muy poco de una gala que se emitirá por NBC y que previsiblemente tendrá que optar por un formato virtual y más sencillo de lo habitual debido al coronavirus. EFE