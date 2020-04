Los gobernadores de Río de Janeiro y Pará dan positivo por el COVID-19

(Actualiza con el diagnóstico positivo de un segundo gobernador brasileño)

Río de Janeiro, 14 abr (EFE).- El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, una de las autoridades regionales que más ha luchado contra el coronavirus en Brasil, así como el del estado amazónico de Pará, Helder Barbalho, fueron diagnosticados con el COVID-19, según anunciaron ambos mandatarios este martes.

'Quiero comunicar a todos que desde el viernes no me he sentido bien y pedí que se hiciera la prueba de COVID-19 y hoy llegó el resultado positivo', dijo Witzel a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter.

El gobernador fluminense afirmó que actualmente se siente bien, pero tuvo fiebre, dolor de garganta y pérdida del sentido del olfato.

Explicó que continúa trabajando en el Palacio Laranjeiras, su residencia oficial, pero aseguró que sigue las recomendaciones establecidas por los médicos.

Río de Janeiro, el segundo estado más golpeado por el coronavirus, con 224 muertes y 3.410 casos confirmados, fue una de las primeras regiones de Brasil en reaccionar de forma drástica contra el avance de la enfermedad, suspendiendo clases, cerrando comercios e implementando el confinamiento social.

Las medidas fueron fuertemente criticadas por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que considera que el país no puede paralizarse por lo que él considera una 'gripita'.

El mismo viernes que dijo sentirse mal, Witzel afirmó a Efe en una entrevista que por esa actitud de menosprecio a la vida, el líder ultraderechista puede ser sancionado por el Tribunal Penal Internacional y sometido a un juicio político destituyente en Brasil.

El gobernador reiteró el llamado que ha repetido a diario desde mediados de marzo y pidió a los fluminenses quedarse en sus hogares para evitar la propagación del coronavirus.

'Pido una vez más para que permanezcan en casa. Esta enfermedad, como todos pueden percibir, no escoge a nadie y su contagio es rápido', subrayó.

Por su parte, Barbalho anunció en sus redes sociales que igualmente testó positivo por el COVID-19, aunque aseguró que se encuentra 'bien' y no presenta ningún síntoma de la enfermedad.

'Quiero informar a la población que yo tengo el coronavirus. Pero quiero también tranquilizar: me encuentro bien, estoy asintomático', expresó el gobernador en un video colgado en su cuenta de Twitter.

Así como su homólogo fluminense, Barbalho apeló a la población para que se quede en casa y recordó que el nuevo coronavirus es 'altamente contagioso'.

'Él virus no escoge edad, no escoge clase social. Todos estamos expuestos y todos podemos contraerlo. Quédense en casa y vamos juntos vencer al coronavirus', señaló el mandatario.

El estado de Pará ha registrado hasta el momento 323 casos confirmados y 19 muertos a causa del COVID-19, mientras que Brasil ya suma 1.532 fallecidos y más de 25.000 contagiados por el nuevo coronavirus, según el último balance del Ministerio de Salud. EFE