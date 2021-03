Los Goya de la sobriedad premiaron a la colombiana 'El olvido que seremos'

Málaga (España), 6 mar (EFE).- La sobriedad marcó hoy la gala de los Premios Goya del cine español, conducida por un elegante Antonio Banderas, en una inusual ceremonia, mitad presencial y mitad virtual, donde la triunfadora fue una pequeña historia, 'Las niñas', y la colombiana 'El olvido que seremos' triunfó como mejor cinta iberoamericana.

La 35 edición de estos premios serán recordados como los de la pandemia, en los que el escenario solo fue ocupado por aquellos que entregaron los premios, mientras los nominados estaban conectados por vía telemática, y una nutrida representación de famosos de Hollywood mandaron un mensaje grabado en apoyo del cine español

La gala arrancó con un momento de silencio por las víctimas de la pandemia, que introdujo Antonio Banderas en el escenario del Teatro Soho de Málaga (sur), acompañado en una multipantalla gigante por los 166 nominados conectados telemáticamente.

'Mi primer pensamiento es para la familia del cine', dijo Banderas nada más salir al escenario, para añadir: 'Los nominados son los verdaderos protagonistas'.

Banderas aseguró que había pensado mucho en cual era su papel y el del cine en general 'frente al tsunami de acontecimientos' por la situación sanitaria.

'Somos -dijo- contadores de historias y eso es lo que haremos, contaremos la historia de estos días tratando de comprender cómo nos ha afectado, la profundidad de las heridas abiertas'.

En la categoría de mejor película iberoamericana, que contaba con cuatro contendientes de peso, se alzó con el Goya 'El olvido que seremos', una producción colombiana que adapta la novela homónima de Héctor Abad Faciolince, y que ha sido dirigida y protagonizada por españoles: Fernando Trueba y Javier Cámara.

Se trata del primer Goya que consigue el cine colombiano tras 12 intentos y lo logra con la adaptación de una preciosa historia en la que Faciolince rinde homenaje a su padre, Héctor Abad Gómez, un médico especialista en salud pública y defensor de los derechos humanos, asesinado por paramilitares en 1987.

Como curiosidades, Trueba, un enamorado del libro, ya fue contactado hace años para llevar la novela a la gran pantalla, pero lo consideraba un proyecto imposible.

Y la elección del protagonista se realizó a instancias de Abad Faciolince por el parecido físico de Javier Cámara con su padre.

La película, que estaba seleccionada para participar en el suspendido Cannes 2020, se impuso a tres títulos que están entre los finalistas al Óscar a mejor película extranjera: 'El agente topo', de Maite Alberdi (Chile) -también presente en la categoría de mejor documental-; 'La Llorona', de Jayro Bustamente (Guatemala), y 'Ya no estoy aquí', de Fernando Frías (México).

El Goya a mejor película iberoamericana fue el único premio latinoamericano en una edición en la que también estaban nominadas la colombiana Juana Acosta, a mejor actriz de reparto por 'El inconveniente', y la argentina Griselda Siciliani, como actriz revelación por 'Sentimental'.

Pero sí hubo acento latinoamericano en el apoyo mostrado por estrellas internacionales al cine español a través de mensajes grabados en vídeo, en los que participaron Benicio del Toro, Oscar Martínez, Salma Hayek, Ricardo Darín, Guillermo del Toro, Gael García Bernal y Alejandro González Iñárritu.

También Monica Bellucci, Julianne Moore, Salma Hayek, una efusiva Laura Dern, y algunos que se atrevieron con el español, como Mel Gibson, Tom Cruise, Robert de Niro, Lupita N'yongo o Helen Mirren.

Una avalancha de saludos y apoyo al cine español que cerró el mensaje también grabado de Barbra Streisand, quien interpretó un pequeño fragmento de 'Happy Days Are Here Again'.

La ganadora de la noche fue 'Las niñas' de la directora Pilar Palomero, que logró los premios a mejor película, mejor dirección novel, guion original y fotografía.

Palomero recrea el mundo de su adolescencia, un viaje emocional a una España llena de contradicciones, entre la modernidad y el peso de la tradición.

Salvador Calvo ganó el Goya al mejor director por 'Adú', una historia sobre inmigración que el público ha respaldado masivamente en las salas -se estrenó antes de la pandemia- y que obtuvo también los premios de mejor sonido, dirección de producción y actor revelación para un extasiado Adam Nourou.

Como apuntaban las quinielas, Mario Casas obtuvo su primer Goya al mejor actor por 'No matarás', mientras que el de mejor actriz protagonista ha sido para Patricia López Arnaiz por 'Ane', opera prima de David Pérez Sañudo.

Todos los nominados recibían la noticia del premio vía telemática, conectados desde sus casas o en hoteles con otros miembros del equipo, con momentos más emotivos aún de lo habitual, rodeados de los suyos.

Entre los encargados de anunciar los premios hubo un quinteto de honor, formado por Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Juan Antonio Bayona, Alejandro Amenábar y Paz Vega, que entregaron los primeros premios.

El recuerdo a las víctimas de la covid-19 estuvo presente en toda la gala, pero especialmente al final cuando el Goya a la mejor película lo entregó una enfermera, Ana Ruiz López, que recordó a sus compañeros muertos en servicio.

Ángela Molina recibió el Goya de Honor y que lo dedicó a su familia en un mensaje de amor y serenidad que resumió el espíritu de esta gala. EFE

