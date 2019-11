Los grandes de Moto GP destacan el talento y el carácter campeón de Lorenzo

Cheste (Valencia), 14 nov (EFE).- Los grandes refrentes actuales de la MotoGP como Marc Márquez, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Álex Rins y FrancoMorbidelli coincidieron en señalaren la rueda de prensa previa a la disputa del G.P. Motul de la Comunitat Valenciana el talento y el carácter campeón de Jorge Lorenzo, quien este jueves anunció su retirada profesional.

Márquez explicó que 'la decisión en sí dice mucho de Jorge es un campeón, y cuando se ha visto que la victoria estaba lejos, no se veía preparado y con motivación, ha decidido retirarse, y hay que felicitarle por tomar esta decisión que no es nada fácil para un deportista'.

De los duelos que ha protagonizado en su carrera con Lorenzo, recordó que 'esta la de Jerez de 2013 pero también la última curva de Silverstone en 2013 en la que me pasó. Hay muchos duelos, lógicamente te acuerdas de los que ganas pero también de los que pierdes'.

'Creo que su marcha es definitiva porque de la manera que se ha retirado dice mucho, si no gana no tiene motivación. Otro piloto no ganador no hubiera tenido problemas en hacer un año mas, correr carreras y llevarse el dinero, pero Jorge no es así y por eso creo que es definitiva su marcha', agregó.

Valentino Rossi destacó que 'es uno de los mejores pilotos de MotoGP de la era moderna y una persona importante en nuestro deporte. Tiene un gran talento. Estuvimos muchos años compartiendo box y lo considero uno de los grandes rivales en mi carrera'.

'Ahora ha decidido acabar su carrera y es algo bueno para su cuerpo y le deseo toda la suerte en el futuro', concluyó.

Morbidelli destacó que 'ha tenido una carrera increíble, con grandes resultados y con un estilo particular de pilotar, es uno de los grandes pilotos de la historia. Es una pena esta decisión pero le deseo lo mejor'.

Maverick Viñales recalcó que 'no es fácil tomar una decisión así. Jorge es una gran piloto, de gran talenti y ha estado en el top en todas las categorías'.

El también piloto español Álex Rins comentó que 'cuando comencé era un referente para mí y es un piloto con un gran talento'. EFE