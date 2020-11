Los hijos de Maradona lo despiden con emoción a través de las redes sociales

Buenos Aires, 27 nov (EFE).- Dalma y Diego, dos de los cinco hijos reconocidos por Diego Armando Maradona, despidieron a su padre a través de las redes sociales con emotivos mensajes en los que expresan su amor hacia el mítico exfutbolista argentino, fallecido este miércoles a los 60 años por un paro cardíaco.

'Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no ... Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño 'pa'! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos!', escribió en su cuenta de Instagram la primera de las dos hijas que tuvo con su exesposa, Claudia Villafañe.

'ESTOY DESTRUIDA'

Dalma, nacida en 1987, subió además una foto en la que se la ve a ella de niña junto al 'Pelusa', mientras decora sus medias de futbolista.

'Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí', añade.

En su mensaje, la también actriz hace referencia al mayor éxito del autor español José Luis Perales: 'Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando 'Y cómo es él' para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno... Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos'.

'Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada, como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quién fuiste, quién sos y quién vas a ser para siempre! Igual ya te ama. Porque tenías eso... No hacía falta mucho para amarte...', agrega, convencida de que no se imagina cómo será su vida sin su padre.

'TE AMARÉ HASTA EL ÚLTIMO RESPIRO'

También Diego Maradona Junior, hijo que 'el diez' tuvo con la italiana Cristiana Sinagra en su época de jugador en el Nápoles y que no reconoció hasta casi tres décadas después, quiso mostrar su admiración hacia su padre.

'Cuánto fui feliz con vos... ni lo podías imaginar, solo mirándote al lado mío me sentía invencible!!!! cuánto voy a extrañar este abrazo 'pá de mi vida', vos ni lo podés lejanamente imaginar, cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli!! Y mis hijos?? cómo harán sin un abuelo tan amoroso???', escribe Diego, de 34 años.

'Te prometo que siempre estarán del lado tuyo, que siempre te defenderán y que inflarán siempre el pecho hablando del abuelo!!! Papá capitán de mi corazón, nunca vas a morir porque te amaré hasta el último respiro que voy a tener!! Esperame y venime a buscar vos cuando llegará mi hora, porque siempre te quise al lado mío, porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada! Buen viaje 10 de mi corazón!!Te amo', concluye.

LA BATALLA POR LA HERENCIA

En total, Maradona reconoció cinco hijos: dos de ellas, Dalma y Gianinna (31 años), producto de su matrimonio con Villafañe; Diego junior; Jana (24 años), hija junto a Valeria Sabalain; y Diego Fernando, que nació en 2013 producto de su relación con Verónica Ojeda.

Pero hay más que piden ser reconocidos. Por ejemplo, en 2019 el abogado del exfutbolista, Matías Morla, dijo que el astro argentino tenía tres hijos en Cuba de dos madres diferentes, aunque Maradona no llegó a reconocerlos.

Tras el fallecimiento del ídolo, ahora se abre el proceso para delimitar la herencia de su fortuna.

En los últimos años, la relación de Maradona con sus hijas ha sufrido varias idas y venidas, al tiempo que se daban múltiples acusaciones entrecruzadas con Claudia Villafañe por discrepancias en el ámbito económico.

A finales de 2019, el ya entonces entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata amenazó con donar todos sus bienes después de que su hija Gianinna responsabilizara a su entorno de no cuidarlo bien.

Ya en septiembre de este año, el propio Morla declaró al diario Clarín que 'el sueño de Diego', que se aproximaba a cumplir 60 años el 30 de octubre, era 'juntar a todos los hijos, por eso es que a veces está un poco triste', aseveró.

El 2 de noviembre pasado, el astro fue hospitalizado por anemia, deshidratación y un 'bajón anímico', pero al realizarle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural y al día siguiente fue operado.

Luego, el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo 'algunos episodios de confusión' que los médicos 'asociaron' a 'un cuadro de abstinencia', y fue dado de alta y trasladado a la casa de la provincia de Buenos Aires en la que falleció anteayer. EFE