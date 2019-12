Los hispanos reivindican su fuerza en EE.UU. y buscan unión para crecer

Mario Villar

Naciones Unidas, 9 dic (EFE).- Líderes hispanos de distintos ámbitos reivindicaron este lunes en la sede de Naciones Unidas la fuerza de esta comunidad en Estados Unidos y discutieron un 'plan de acción' para fomentar su unión y seguir creciendo.

Empresarios, académicos, responsables de organizaciones civiles y otras personalidades latinas se dieron cita en la Cumbre de Liderazgo Hispano, una reunión organizada por la fundación We Are All Human que este año celebra su segunda edición.

'Tenemos que actuar ahora, es nuestro momento. Nunca hemos estado tan preparados', insistió la fundadora de We Are All Human, Claudia Romo Edelman, en la apertura de la reunión.

El mensaje de Romo Edelman fue contundente: los hispanos representan una parte muy importante de la población y de la economía de Estados Unidos y ha llegado la hora de que se muestren orgullosos y den un paso al frente.

'Debemos ser la última generación que se enfrente a ser invisible, a no ser escuchados, a no ser valorados. Somos los que tenemos que abrir la puerta para que nuestros hijos puedan ser la primera generación de estrellas hispanas, plenamente valorados, plenamente remunerados, plenamente respetados y reconocidos', recalcó.

LA FUERZA DE LOS HISPANOS EN CIFRAS

En Estados Unidos viven actualmente más de 60 millones de hispanos, alrededor de un 18 por ciento de la población, una proporción que se estima que para 2025 crezca hasta el 25 por ciento, según datos presentados en la reunión.

La edad media de la comunidad es de 29 años, seis menos que el resto de Estados Unidos, y un tercio de los hispanos del país tiene menos de 18 años. 'Somos la juventud', resumió Romo Edelman.

Esa fuerza se traslada más y más al terreno económico, donde los hispanos representan un 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y cuentan con una actividad económica que crece más rápido que la de cualquier otro grupo de población.

La comunidad es también la que más efectivos está aportando a la fuerza laboral (pasó de 10,7 millones de trabajadores en 1990 a 26,8 millones en 2016), dispone de una creciente base de empresarios y emprendedores y su poder adquisitivo no deja de aumentar en comparación con el de otros grupos.

CAMBIAR LA NARRATIVA

Sin embargo, pese a ese crecimiento, varios líderes destacaron este lunes cómo la imagen de los hispanos en Estados Unidos sigue sin ajustarse a la realidad.

'Sé que mucha gente quiere mantener la política fuera de esto, pero no podemos ignorarlo', apuntó Janet Murguía, la presidenta de UnidosUS, la mayor red latina de derechos civiles en Estados Unidos.

Murguía recordó que el presidente del país, Donald Trump, 'denigró' a los latinos desde el día mismo en que lanzó su campaña y que desde la Casa Blanca ha tomado numerosas medidas que han perjudicado a miembros de la comunidad.

'El discurso político en nuestro país ha demonizado a la comunidad hispana', lamentó.

Para esta veterana activista, es clave 'cambiar la narrativa' en torno a los latinos, precisamente una de las prioridades fijadas por We Are All Human para la Cumbre de Liderazgo Hispano.

Con ese fin, la fundación desveló un nuevo símbolo de unión y orgullo de la comunidad, una estrella coronada por una virgulilla, que será el centro de una campaña bautizada 'Estrella Hispana' que comenzará a mostrarse en marzo de 2020.

MEDIDAS EN ÁMBITOS CLAVE

Impulsar el papel de personalidades hispanas como modelos a seguir, dar más visibilidad a las contribuciones de la comunidad y cambiar la representación de los latinos en los medios deben ser tres prioridades para cambiar la percepción que se tiene de ellos en el país, según expuso la periodista, conductora de televisión y empresaria Gaby Natale.

Hace un año, los participantes en la primera edición de la Cumbre de Liderazgo Latino identificaron tres ámbitos fundamentales para la comunidad: el acceso a la educación, el empoderamiento financiero y la mejora de la imagen.

Los tres volvieron a centrar buena parte de las discusiones de esta edición, como parte de un 'plan de acción' para seguir avanzando.

Además de miembros de la comunidad, en la reunión se dieron cita representantes de otros ámbitos, sobre todo del empresarial, dispuestos a aportar su granito de arena al progreso de los hispanos.

Como parte de ese compromiso, una treintena de compañías -entre ellas varias grandes empresas como IKEA, Unilever o Airbnb- se sumaron este lunes de forma pública a la 'Promesa Hispana', una iniciativa voluntaria a través de la cual los negocios prometen tomar medidas en favor de los latinos y que cuenta ya con más de 130 firmantes desde que se presentó el pasado enero. EFE