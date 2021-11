Los independentistas no irán al referéndum de Nueva Caledonia en diciembre

París, 12 nov (EFE).- Los independentistas de Nueva Caledonia anunciaron este viernes que no participarán en el referéndum del 12 de diciembre para decidir si este territorio de ultramar sigue vinculado a Francia u obtiene su soberanía, después de que el Gobierno de París haya decidido mantener esa fecha controvertida.

'Los nacionalistas, todos los defensores del sí (a la independencia) se han puesto de acuerdo para no ir a las urnas el 12', afirmó uno de sus líderes, el presidente de la Unión Caledonia, Daniel Goa, en declaraciones a la emisora NC.

'Nosotros mantenemos la consigna de no ir a votar porque no nos sentimos concernidos por este referéndum ya que no se dan las condiciones sanitarias y sociales para que haya serenidad y paz', explicó Goa, que dijo temer que se produzcan incidentes.

Es la primera reacción al anuncio este viernes por el alto comisario de la República en Nueva Caledonia, Patrice Faure, de que este tercer referéndum sobre la independencia no se va a posponer como se había contemplado por la situación epidémica de la covid en los últimos meses, y se celebrará el 12 de diciembre.

Los contrarios a la independencia, que ganaron los dos referendos precedentes, se habían manifestado de forma repetida por el mantenimiento de esa fecha y mostraron su satisfacción después del anuncio de Faure.

Sonia Backes, presidenta de la provincia Sur de Nueva Caledonia y una de los líderes del movimiento por mantener este territorio vinculado a Francia, se felicitó en un mensaje en su página de Facebook de que el presidente, Emmanuel Macron, no haya cedido 'a los caprichos y a las amenazas de los independentistas', y haya respetado la 'palabra' del Estado.

Nueva Caledonia es un archipiélago del Pacífico Sur con 270.000 habitantes colonizado por Francia que, en virtud de los llamados Acuerdos de Nouméa de 1998 consensuados entre favorables al mantenimiento en Francia e independentistas debía celebrar tres referendos sobre su acceso o no a la soberanía.

Los dos primeros se celebraron en noviembre de 2018 y en octubre de 2020 y en ambos ganaron los defensores del mantenimiento en Francia con el 56,7 % y el 53,3 % de los sufragios, respectivamente. EFE

