Los indultados catalanes afirman que seguirán su lucha por la independencia

Barcelona (España), 23 jun (EFE).- Los nueve líderes independentistas catalanes presos salieron este miércoles de la cárcel tras ser indultados por el Gobierno español reafirmado que seguirán su lucha por la independencia de Cataluña pese al rechazo constitucional a un referéndum en esta región española.

La salida de prisión se produjo el día después de que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez aprobara los indultos, con la oposición frontal de los partidos de derecha --y algunos socialistas históricos--, que le piden que dimita.

Los separatistas cumplían en cárceles de Cataluña (noreste de España) condenas de nueve a trece años de prisión por delitos como sedición, unas penas que les son perdonadas parcialmente, pues seguirán inhabilitados para cargos públicos, y a condición de que no vuelvan a delinquir, pues si lo hacen, la medida de gracia quedaría sin efecto.

SEGUIRÁN LUCHANDO POR LA INPENDENCIA

Tras una pancarta en la que se leía en inglés 'Freedom for Catalonia' (Libertad para Cataluña) y una bandera independentista, fueron recibidos por familiares, por el presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, y por decenas de simpatizantes.

Desde un escenario en el exterior de la cárcel, reafirmaron sus ideales, sin agradecimiento al Gobierno por el indulto, y redoblaron su compromiso con la lucha por la secesión, aunque fueran condenados por el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017.

'La cárcel no doblega, sino que refuerza' sus convicciones, advirtió el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, partido que gobierna en Cataluña junto con los independentistas de JxCat.

Junqueras era vicepresidente del Gobierno catalán en 2017 y fue condenado con la mayor pena, de trece años.

'La represión no nos ha vencido y no nos vencerá. No nos han hecho callar y no callaremos nunca. No nos echaremos atrás. No aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto. Somos más fuertes que nunca. Seguiremos luchando para conseguir la independencia de Cataluña', fueron otras de las frases pronunciadas por los indultados, exmiembros del Gobierno y del Parlamento catalán y representantes de entidades cívicas catalanas.

NO A UN REFERÉNDUM

Quienes rechazan los indultos alertan de la falta de arrepentimiento y de que los indultados volverán a la senda independentista, mientras que el Gobierno defiende la necesidad de volver a la concordia y el diálogo entre catalanes que están a favor y en contra de la independencia y entre Cataluña y el resto de España.

Dos posturas que volvieron a enfrentarse en esta jornada en un encendido debate en el Parlamento español en Madrid, en el que Pedro Sánchez recalcó que un referéndum de autodeterminación no tiene encaje en la Constitución española.

'Los indultos son una medida valiente, reparadora, en favor de la concordia y la convivencia', reiteró el presidente.

Por contra, el líder del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado, principal fuerza de oposición, exigió a Sánchez que dimita y convoque elecciones, pues 'se ha colocado en el lado equivocado de la historia, que no le absolverá'.

No obstante, este partido no se ha mostrado a favor de una moción de censura, una medida que vuelve a plantear la ultraderecha de Vox, tercera fuerza parlamentaria, aunque ya fracasó cuando la intentó en el pasado octubre para acabar con el Gobierno de coalición entre el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos.

PP, Vox y los liberares de Ciudadanos han anunciado que recurrirán los indultos ante el Tribunal Supremo español, que fue quien dictó las condenas.

La medida de gracia no afecta a otros líderes independentistas que no fueron juzgados al huir de España, como el expresidente catalán Carles Puigdemont, ahora eurodiputado, ni supone la amnistía general que reclaman los secesionistas para otros muchos procesados por los hechos de 2017. EFE

