Los internacionales españoles presentan la camiseta de la Eurocopa 2020

Las Rozas (Madrid), 12 nov (EFE).- Los internacionales de la selección española se enfundaron por primera vez la nueva camiseta de España para la Eurocopa 2020, acompañados por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el seleccionador Robert Moreno, en un acto en el que desearon éxitos con la nueva equipación.

'Nuestro fútbol nos diferencia. Nuestro fútbol nos une', fue el lema de adidas y la RFEF en la presentación de una novedosa camiseta de la Roja que se estrenará oficialmente el viernes en Cádiz frente a Malta.

'Me gusta. Esperemos que nos traiga muchos éxitos y que la disfruten todos', deseó Álvaro Morata. 'A ver si nos da suerte de cara a estos dos últimos partidos de clasificación para poder llevarnos las dos victorias. Esperamos que guste a toda España', añadió Paco Alcácer.

Todos los internacionales españoles vistieron la nueva equipación de España, con diferentes tonalidades del rojo simulando una foto tomada de la bandera española pixelada al máximo, con pantalón azul y medias del mismo color con bandas amarillas.

'Sería increíble ganar la Eurocopa. Solo el hecho de ponernos la camiseta de la selección es un orgullo para todos nosotros y ojalá podamos ganar la Eurocopa', deseó Morata, que está de vuelta a la selección tras dos ausencias por lesión y decisión técnica.

'Siempre se echa de menos cuando ves los partidos por la tele. Estoy muy contento de estar aquí otra vez y espero que ganemos otra vez en los dos últimos partidos de clasificación', deseó el delantero del Atlético de Madrid.

Es el objetivo de España ganar para ser cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa 2020. 'Es una edición novedosa al no celebrarse en un país en concreto. Hay que intentar ganar estos dos partidos y luego hacer un gran campeonato', señaló Dani Carvajal.

'Me gustaría seguir vistiendo esta camiseta toda la vida. La decisión de jugar en el Camp Nou no es de los jugadores. Estamos encantados de jugar en todos los campos de España, y si algún día me toca hacerlo allí con la selección será un orgullo hacerlo como en el resto de los estadios', manifestó.

'Con el objetivo principal cumplido de clasificarnos para la Eurocopa, tenemos el objetivo secundario de ser cabezas de serie y pasa por ganar a Malta y Rumanía. Queremos ser cabeza de serie en el sorteo que nos haga el camino más fácil para la final', añadió.

Como Morata, a la selección está de vuelta Paco Alcácer una vez superada la lesión que le cortó el ritmo en su inicio de temporada en el Borussia Dortmund. 'Para cualquier jugador lesionarse es lo que menos queremos. Hay que seguir jugando lo máximo para tener opciones de volver a la selección', apuntó. EFE