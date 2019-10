Los jugadores de River destacaron la personalidad para llegar a otra final

Buenos Aires, 22 oct (EFE).- Los jugadores de River Plate resaltaron el carácter del equipo para, pese a la derrota por 1-0 ante Boca Juniors, lograr la clasificación a la final de la Copa Libertadores donde buscarán revalidar el título logrado el año pasado ante el Flamengo o Gremio, que este miércoles decidirán al otro finalista.

'Es un alegría, una satisfacción, un orgullo y quiero destacar la personalidad única que tiene este equipo. Este grupo se lo merece. Nos propusimos volver a jugar una final y lo hemos logrado. Ahora tranquilidad y a pensar en la definición',afirmó Enzo Pérez al final del compromiso en La Bombonera.

Sobre el trámite del encuentro, el centrocampista de River indicó: 'No fue un buen partido nuestro porque no encontramos la pelota y en esta serie de 180 minutos hemos logrado la clasificación. Ahora a festejar con los hinchas que nos están esperando'.

Por su parte, el juvenil Exequiel Palacios añadió: 'No se vio el River que se está acostumbrado a ver. Era un clásico y lo jugamos a muerte. Estoy orgulloso por este grupo que tiene mucho carácter y humildad. Soy hincha de este club y ahora a festejar porque no tenemos ninguna preferencia para la final'.

El portero Franco Armani, a su turno, ponderó como su mejor intervención la salvada ante una jugada de Enzo Pérez: 'La de Enzo (Pérez), en contra en el primer tiempo fue la más complicada y requirió de reflejos del momento; fue una pelota difícil. Salimos a buscar el gol para cerrar la serie pero no se pudo y ellos con pelota parada nos complicaron y logramos un merecido paso a la final'.

El experimentado defensa Javier Pinola se refirió a las dudas sobre su presencia en el once titular: 'Se habló tanto que no estaba bien, que estaba lento y me faltaba juego. Por eso tenemos un técnico que nos evalúa todos los días y lo mínimo que puedo hacer es responderle en la cancha a él, a mis compañeros y a mi familia. Otra final que se viene; estamos feliz y contentos con este logro'. EFE