Los Latin Grammy se rinden ante Rubén Blades, el 'poeta de la salsa'

Los Ángeles (EE.UU.), 18 nov (EFE).- Rubén Blades, poeta, maestro y renovador de la salsa, recibió la pasada noche un sentido homenaje por parte de la Academia Latina de la Grabación, que nombró al panameño Persona del Año por su extensa trayectoria profesional y su 'continua defensa de los derechos humanos'.

'El éxito sabe a dolor, a sudor, a esperanza y a lágrimas. Muchas veces sabe a mierda y aunque crea fama, pobre del que decida vivir en ella', dijo el músico, actor y activista al agradecer el tributo.

La gala, organizada en Las Vegas (EE.UU.) un día antes de que se entreguen los Latin Grammy, contó con las actuaciones de artistas tan variados como Carlos Vives, Marc Anthony, Andrés Calamaro, Rozalén, Diego Torres y Christina Aguilera.

Todos ellos llevaron a su terreno las canciones más destacadas de la extensa discografía de Blades, uno de los compositores más admirados y prolíficos de Latinoamérica.

Entre las apariciones musicales, Aguilera abrió la gala con una versión de 'Camaleón' en la que lució su chorro de voz; Farruko demostró que 'Amor y Control' encajaba en los ritmos urbanos y Rozalén, María Toledo y Beatriz Luengo sorprendieron con una versión aflamencada de 'El Padre Antonio y El Monaguillo Andrés'.

También hubo lugar para los ritmos caribeños y tropicales de la mano de Oscar D'Leon con 'Buscando Guayaba', Carlos Vives con 'Decisiones' y Marc Anthony con 'Patria'.

'Muchas gracias a todos, me pareció excelente, esto ha sido muy emotivo y estoy muy agradecido', afirmó el panameño para luego dedicar el homenaje a su país.

Antes, los artistas invitados no dudaron en interrumpir el guión de la ceremonia para dedicar palabras de admiración a Blades.

Entre los discursos más emotivos destacó el de Joaquín Sabina, quien llegó al escenario para leer una carta que introdujo dejando claro que no era fácil 'encontrar palabras a la altura de su talento y admiración'.

'Estamos ante uno de esos tipos que nacen una vez cada siglo y qué bendición', afirmó ante la mirada atenta de Blades, quien no esperaba la aparición del español en su homenaje.

Sabina recalcó que Blades, además de ser dueño de una 'conducta ejemplar', fue capaz de renovar una música de barrio 'que servía para bailar' y elevarla 'a lo más alto de las bellas artes'.

'Gabo (Gabriel García Márquez) me dijo una vez que cambiaría haber escrito sus '100 años de Soledad' por haber escrito 'Pedro Navaja', recordó.

Los elogios de Sabina llegaron después del discurso que protagonizó René Perez, de Residente: 'Eres mi mentor, mi maestro y amigo. Como un padre para mí', prometió el músico.

Farruko, por su parte, recordó entre lágrimas su vínculo familiar con la música del homenajeado: 'Esta canción marcó mi vida en el 2002, yo iba con mi abuelo a hacer compra, él se quitó la vida y esta canción es la que ponía siempre', dijo tras interpretar 'Amor y Control'.

Otros, como Carlos Vives aplaudieron la contribución de Blades a la 'identidad' latina, algo que subrayó Beatriz Luengo al destacar que ella 'como española' pudo 'imaginar Latinoamérica gracias a su música'.

Andrés Calamaro destacó que el disco 'Siembra' (considerado como el mejor disco de salsa) 'le abrió las puertas' del mundo de la salsa y Jorge Drexler calificó a Blades de 'bendición para la música latina'.

Nacido el 16 de julio de 1948 en Panamá, Blades, además de figura emblemática en la revolución de la salsa de los años 70 en Nueva York, ha colaborado con artistas de rock, jazz, pop, hip-hop y reggaetón, entre otros géneros musicales.

Durante su carrera ha sido ganador de ocho premios Latin Grammy, así como de nueve Grammy.

Como actor fue nominado al Emmy y ha protagonizado más de 50 películas y series de televisión en inglés y en español, incluido su aclamado papel de Daniel Salazar en la galardonada serie 'Fear The Walking Dead', de AMC.

Fruto de su interés por la política, en 1994 llegó a concurrir en las elecciones presidenciales de Panamá.

Sin embargo, tras los aplausos Blades rechazó la popularidad -'la fama es un lugar que se visita, no un domicilio y el que no lo comprenda perderá su vida'- y aprovechó para agradecer a todos los que han contribuido a su éxito, desde su familia, a sus profesores de escuela y músicos que lo han acompañado en su carrera.

'Me han preguntado a la entrada qué me quedaba por hacer, y yo dije que todo -zanjó-. No le temo al tiempo, solo a la indiferencia'.

Antes que Blades fueron Persona del Año: Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014) y Miguel Bosé (2013).

También recibieron ese homenaje Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000). EFE

