Los Mercedes retienen a Verstappen en los libres del Red Bull Ring

Adrian R. Huber

Spielberg (Austria), 2 jul (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y su compañero finlandés Valtteri Bottas contuvieron este viernes a Max Verstappen, líder del Mundial de Fórmula Uno, en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria, el noveno del año. En los que el holandés se tuvo que conformar con el tercer tiempo en la pista de su escudería, el Red Bull Ring de Spielberg.

Verstappen, de 23 años, había elevado a 18 puntos su ventaja sobre Hamilton, de 36, al firmar el pasado domingo, en esta misma pista y en el Gran Premio de Estiria, su cuarto triunfo del año. Pero este viernes los Mercedes, que lo habían acompañado en el podio de esa prueba, dominaron unos ensayos que los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) acabaron con el octavo y el decimotercer tiempo; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), con el undécimo.

El circuito de Spielberg alberga su segunda prueba en dos fines de semana seguidos, repitiendo condiciones, salvo en lo que a los neumáticos se refiere, que son de la gama de compuestos menos rígida: los C3 (los más duros, raya blanca), C4 (medios, raya amarilla) y C5 (blandos, raya roja). Y, de momento, con temperaturas bastante más bajas que hace siete días.

En la mejor de las 30 vueltas que dio por la tarde y con neumático blando, antes de simular carrera en tandas largas, Hamilton cubrió los 4.318 metros del circuito de Estiria en un minuto, cuatro segundos y 523 milésimas, 189 menos que Bottas y 217 menos que Verstappen.

El neerlandés había marcado el mejor tiempo (1:05.143) en el ensayo matinal, por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc -segundo, a 266 milésimas- y Sainz -tercero, a 288-; en una sesión que 'Checo' acabó a 583 milésimas de Max, con el octavo crono: un puesto por detrás de Hamilton (a 566).

Alonso, noveno el pasado domingo, no participó en el primer ensayo, en el que le cedió su Alpine al chino Guanyu Zhou, líder de la Fórmula 2 y probador de la escudería francesa; que firmó el decimocuarto tiempo. En una sesión en la que el británico Callum Ilott se subió al Alfa Romeo del italiano Antonio Giovinazzi y el israelí Roy Nissany pilotó el Williams del inglés George Russell.

El doble campeón mundial asturiano recuperó su monoplaza en el entrenamiento vespertino, en el que se marcaron los mejores tiempos del día y en el que acabó logrando el octavo, a ocho décimas de 'Sir' Lewis y a seis de Bottas, segundo y tercero el domingo, por detrás de 'Mad Max'; en una carrera que el otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez, acabó cuarto, para reforzar asimismo el liderato de la escudería austriaca en el Mundial de constructores.

Al igual que ocurriese en el primer ensayo, en el entrenamiento de la tarde se probaron neumáticos experimentales; y de nuevo, los mejores tiempos se marcaron con el compuesto blando; antes de rodar en tandas largas. En las que el mejor ritmo, sobre el papel, parecía tenerlo Bottas.

El austriaco Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, anunció tras su cuarta carrera seguida sin victoria -algo que no sucedía desde 2014, cuando arrancó la era híbrida y, con ella el total dominio de las 'flechas de plata'- que 'no' arrojarían 'la toalla'. Por lo que más le vale a la escudería de Brakley una reacción en casa de su principal rival si no quiere que el Mundial se le ponga cuesta arriba antes de llegar a Silverstone, la pista en la que su capitán juega como local.

Verstappen -del que, en una entrevista con la Agencia Efe, Alonso afirmó que es 'espectacular' y que le 'divierte'- encabeza un Mundial en el que su compañero 'Checo' Pérez, que buscará su decimotercer podio el próximo domingo, es tercero, con 96 puntos.

Este viernes, el mexicano marcó el undécimo tiempo, a nueve décimas de Hamilton, que, aparte de haber igualado el año pasado los siete títulos del alemán Michael Schumacher, detenta los récords históricos de victorias (98) y de 'poles' (100) en la Fórmula Uno.

Sainz, de 26 años, sexto el pasado domingo -y séptimo en el Mundial, con 50 puntos-, marcó este viernes el decimotercer tiempo del día, a un segundo y 97 milésimas del astro inglés.

Mercedes respiró. Sin olvidar lo que pasó hace unos días, cuando Red Bull ganó su cuarta carrera seguida. Algo que no sucedía desde 2013, el último año del cuatrienio glorioso que lideró el alemán Sebastian Vettel, ahora en Aston Martin.

Vettel -que había sorprendido el jueves al llegar al Red Bull Ring después de haber participado en un evento en favor de las abejas y de afirmar que su voto iría a los Verdes-, marcó el quinto tiempo del día, por detrás de su compañero canadiense Lance Stroll. Uno de los que se dio algún 'paseo' en la sesión matinal.

Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista, al igual que el pasado domingo, a 71 vueltas. Para completar un recorrido de 306,5 kilómetros. EFE