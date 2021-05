Los ministros de Exteriores de la UE discutirán de Rusia sin nuevas sanciones

Bruselas, 9 may (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reúnen este lunes en Bruselas en un encuentro en el que la relación con Rusia volverá a estar sobre la mesa, tras las sanciones del Kremlin contra ocho europeos -entre ellos, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli-, aunque no se prevé que se adopten nuevas medidas contra Moscú.

Tras esas sanciones del Kremlin -que impiden a los ocho europeos entrar en Rusia-, Bruselas convocó el pasado lunes al embajador ruso ante las instituciones europeas, Vladimir Chizhov, y le trasladó el mensaje de que la UE 'se reserva el derecho de responder con medidas apropiadas'.

Y no solo por esa decisión, sino también por la de expulsar a 91 empleados de la embajada de la República Checa en Moscú y la de incluir a este país de la UE, junto a Estonia, Letonia y Lituania, en la lista de 'Estados hostiles'.

Sin embargo, fuentes europeas señalaron que en la reunión de mañana los ministros de Exteriores no aprobarán nuevas sanciones contra Moscú, tras las últimas impuestas en marzo a cuatro funcionarios rusos relacionados con el encarcelamiento del opositor Alexéi Navalni, que estrenaron simbólicamente el régimen de la UE para castigar las violaciones de los derechos humanos.

'El lunes no habrá nuevas propuestas sobre sanciones. No se trata de responder a acciones de las autoridades rusas con medidas similares, esta no es nuestra intención', aseguraron las fuentes, para después añadir que la UE tomará sus decisiones 'de acuerdo con sus intereses en Política Exterior'.

'Cuanto más agresiva' se comporte Rusia, 'más unida estará la UE, por lo que consiguen lo opuesto a lo que esperan', dijeron las mismas fuentes, en referencia a la supuesta intención del Kremlin de dividir a los Veintisiete en un ámbito en el que no todos los gobiernos coinciden con respecto a la relación que hay que tener con Moscú.

'Si declaran hostil a un solo país de la UE, declaran a toda la UE', continuaron.

La discusión sobre Rusia la proseguirán los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que celebrarán en Bruselas el próximo 25 de mayo, después de que no pudieran tratar el tema en la reunión prevista el pasado mes de marzo, al tenerse que celebrar por videoconferencia por las restricciones impuestas por la pandemia.

Desde entonces, las tensiones entre Bruselas y Moscú se han incrementado por las decisiones tomadas por el Kremlin en las últimas semanas, entre las que se incluye también el despliegue de tropas en la frontera con Ucrania.

JOHN KERRY

Los ministros de Exteriores comunitarios mantendrán también un encuentro telemático con el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, con la intención de 'compartir puntos de vista' tras la cumbre que la Casa Blanca convocó en abril para tratar esta cuestión.

La UE ha encontrado en el presidente estadounidense, Joe Biden, a un aliado en la lucha contra el cambio climático, pues en la cumbre adquirió el compromiso de convertir a EE.UU. en un país climáticamente neutro en 2050, igual que la meta que se ha marcado Bruselas.

Sin embargo, ambos bloques difieren ligeramente sobre el camino que hay que seguir hasta llegar a ese punto, pues si la UE planea un recorte de emisiones de al menos el 55 % para 2030, Washington rebaja ese objetivo al 50 o 52 %.

Más allá de las cuestiones relativas al cambio climático, los ministros de Exteriores hablarán sobre el estado de la relación transatlántica, después de los más de 100 días en el poder de Biden, con quien los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán en junio para celebrar una cumbre UE - EE.UU, aprovechando su viaje oficial por Europa.

