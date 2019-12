Los Mossos reforzarán la escolta policial de los equipos del Barça y Madrid

Barcelona, 17 dic (EFE).- Los Mossos d'Esquadra (Policía autonómica catalana) reforzarán la escolta policial para los equipos del FC Barcelona y el Real Madrid en el clásico que se disputa este miércoles, y trabajan para solventar cualquier imprevisto que pueda producirse para que el partido se desarrolle con total normalidad.

La policía catalana ha realizado este martes la última de las reuniones preparatorias de cara al partido de la liga de mañana, cuando la plataforma denominada Tsunami Democràtic ha convocado una movilización en protesta por la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a los líderes independentistas.

El coordinador deportivo de la región policial metropolitana de Barcelona de los Mossos, Lluís Venteo, ha explicado que se elegirá la mejor ruta para trasladar a los dos equipos de fútbol desde el hotel hasta el Camp Nou, y que se reforzará la escolta policial.

Venteo ha señalado que la prioridad de los Mossos es la llegada de los jugadores, de los árbitros y de los aficionados para que el partido se dispute con 'total normalidad'.

Ha recordado que el dispositivo policial es exclusivo de los Mossos, de manera que en principio no tienen previsto pedir ayuda a la policía nacional, a no ser que se produzca 'algo extraordinario', hecho que no prevén.

Venteo ha subrayado que se ha trabajado con aquellos imprevistos que puedan producirse, para actuar de forma preventiva o bien rápidamente una vez producida esta situación, de manera que se han realizado simulacros y ensayos.

Por su parte, el Gobierno regional catalán también ha celebrado hoy una reunión de seguimiento para explicar el dispositivo que se desplegará para garantizar tanto el derecho de movilización con que el partido se dispute con normalidad. EFE

