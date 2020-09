Los muertos con COVID-19 superan los 900.000 tras seis meses de pandemia

Ginebra, 11 sep (EFE).- La cifra de contagios globales de coronavirus roza hoy la barrera de los 28 millones y la de muertos supera la de los 900.000, seis meses después de que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarara que la COVID-19 se había convertido en una pandemia.

Los casos en el mundo se elevan ya a 27,97 millones, después de que se notificaran más de 250.000 en la última jornada, y los fallecidos suman 905.426, según las estadísticas del organismo, con sede en Ginebra.

América concentra más de la mitad de los casos (14,4 millones) y el sur de Asia es la segunda región más afectada en cuanto a contagios, con 5,1 millones de positivos, seguida de Europa (4,6 millones) y de Oriente Medio (2 millones).

MEDIO MILLÓN DE MUERTOS EN AMÉRICA

Además, el continente americano rebasó hoy la barrera del medio millón de fallecidos.

En segundo lugar en número de defunciones se mantiene Europa con 224.000, seguida del sur de Asia (89.000) y Oriente Medio (54.000).

Las gráficas de casos diarios muestran que Europa está en una segunda oleada de la pandemia, con cifras similares de contagios diarios a las de marzo y abril, aunque con diez veces menos muertes.

Oriente Medio podría estar entrando también en un nuevo pico, al tiempo que los casos en Asia del Sur presentan un rápido ascenso, como muestran las curvas continentales.

Por el contrario, África, Asia-Pacífico y en menor medida América registran una curva descendente en el número de positivos al día.

Por países, Estados Unidos sigue siendo el que más casos acumula (6,3 millones), seguido de la India con 4,5 millones y las tasas de contagios diarios más altas registradas hasta ahora por cualquier nación: casi 100.000 por jornada.

Brasil se encuentra en tercer lugar, con 4,1 millones de casos, y le siguen Rusia (un millón), Perú (700.000), Colombia (686.000), México (647.000), Sudáfrica (642.000), España (543.000), Argentina (512.000) y Chile (428.000), una lista que permite observar que Latinoamérica sigue siendo uno de los epicentros de la pandemia.

Las posiciones varían en la clasificación de países con más fallecidos, en la que, si bien Estados Unidos también ocupa el primer lugar con 189.000 defunciones, Brasil es segunda con 128.000, la India tercera con 76.000 y México cuarta con 69.000 decesos.

El Reino Unido, Italia, Francia, Perú (30.236 fallecidos), España (29.628) e Irán completan la lista de los diez países con más muertes.

CASI TRES CUARTAS PARTES DE LOS ENFERMOS RECUPERADOS

El dato positivo, recopilado por las redes sanitarias nacionales y no por la OMS, lo dan los pacientes recuperados, que ya se elevan a 20,4 millones, más del 70 por ciento del total.

De los siete millones de casos activos, sólo en torno a un 1 por ciento, unos 60.000, se encuentran en estado grave o crítico, un número que se ha mantenido muy estable durante los últimos cuatro meses, pese al aumento de contagios.

El director general de la OMS anunció el 11 de marzo que la COVID-19 se había convertido en una pandemia, cuando apenas se superaban los 100.000 casos y las 4.000 muertes en todo el planeta, aunque ya antes, el 30 de enero, había declarado la emergencia de salud pública de importancia internacional.

Aunque la declaración de pandemia no fue oficial y no supuso cambios en la estrategia de la OMS, se decidió verbalizarla como toque de atención a la comunidad internacional, tras considerarse que la alerta de enero no había sido respondida adecuadamente por parte de muchos gobiernos.

La OMS considera que una epidemia se ha convertido en pandemia cuando afecta a las seis regiones sanitarias en que divide el mundo la organización (Europa, América, Oriente Medio, África, Asia del Sur y Asia-Pacífico), aunque esta denominación oficial, que se usó con la gripe A de 2009, fue sustituida por las declaraciones de emergencia de salud pública de importancia internacional. EFE