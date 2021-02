Los museos en Austria reabren con muchas medidas anticovid y pocos visitantes

(Corrige el primer párrafo de la EX1235)

Viena, 8 feb (EFE).- Austria ha vuelto a abrir las puertas de sus muesos este lunes -tras un mes de cierre por el coronavirus- entre grandes medidas de seguridad, pocos visitantes y la incertidumbre de que deban volver a clausurar si las cifras de contagios empeoran.

Al igual que los comercios, los museos afrontan esta reapertura con una limitación de aforo de un máximo de un visitante por 20 metros cuadrados y la obligatoriedad de llevar una mascarilla FFP2.

Pese al confinamiento que entró en vigor el pasado 26 de diciembre, la incidencia acumulada a 7 días de la covid-19 sigue siendo de 107 casos por 100.000 habitantes, un dato muy superior a los 50 que preveía el Gobierno tras el cierre de actividades.

También abrieron este lunes las tiendas no esenciales después de más de un mes de cierre y ante muchos comercios se han formado colas de clientes que aguardaban en la calle para entrar en los negocios.

Por el contrario, los museos han registrado una baja afluencia de visitantes en su primer día de reapertura, como pudo comprobar Efe.

Klaus Albrecht Schröder, director del museo Albertina -una de las principales galerías de Viena-, mostró su descontento en declaraciones a Efe por los constantes cierres que tienen 'cansado' a 'todo el mundo'.

'Rezo a Dios para que no haya otro confinamiento (...) La situación es muy incierta y la gente no sabe si las instituciones están abiertas al público, así que espero que no tengamos que hacer frente a otro confinamiento, pero eso no depende de mí', afirmó.

A pesar de las restricciones y la ausencia de turistas extranjeros, Schröder aseguró que el Albertina se encuentra todavía en una situación 'cómoda', con cerca de 400.000 visitantes anuales, números alejados del millón habitual.

'No tengo las expectativas muy altas. Siendo honestos, estaremos contentos si tenemos entre 500 y 600 visitantes al día en vez de los 3.000 o 4.000 habituales', comentó.

La reapertura de museos continuará a lo largo de esta semana en Austria, donde se registraron 1.057 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas y 20 fallecimientos, que suman un total de 8.032 fallecidos desde el inicio de la pandemia.EFE