Los nuevos cardenales españoles anticipan una Iglesia 'modesta' e integradora

Ciudad del Vaticano, 3 oct (EFE).- Una Iglesia modesta, dialogante con las otras religiones y que acoge al inmigrante. Es el sueño de los futuros cardenales españoles, Miguel Ángel Ayuso Guixot y Cristóbal López Romero, que el sábado recibirán la púrpura.

Ambos han sido elegidos por el papa Francisco para integrarse al Colegio Cardenalicio en el consistorio del próximo sábado, en el que se crearán un total de trece purpurados, de los que diez podrán ser electores en un eventual cónclave.

Ayuso (Sevilla, 1952) destaca en un encuentro con los medios españoles en el Vaticano que entre los elegidos por el pontífice argentino la 'dimensión pastoral, misionera e interreligiosa ha tenido una notable importancia'.

Los dos nuevos cardenales cuentan con un pasado misionero: Ayuso, de los Combonianos del Corazón de Jesús, pasó años en el valle del Nilo, entre Egipto y Sudán, mientras que López Romero tiene un pasado en Latinoamérica, en Bolivia y Paraguay, y es arzobispo de Rabat.

Ayuso cree que esta distinción demuestra el interés del papa por impulsar el diálogo con otras religiones. No en vano él mismo preside el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.

'En este consistorio el papa ha elegido a personas que tienen un perfil de alabanza, con toda modestia, porque es el fruto, en lo que se refiere a mi persona, de 20 años sirviendo a la Iglesia en África en circunstancias de guerra y dificultad', recuerda este misionero.

López Romero (Vélez Rubio, Almería, 1952) asegura que no tenía ni idea de la decisión del papa. Su móvil empezó a vibrar mientras oficiaba misa en la catedral de Rabat, por lo que no pudo responder. Un amigo desde Francia le avisó de la noticia.

Como Ayuso, rechaza la idea de 'príncipe de la Iglesia' que tradicionalmente se ha dado de los cardenales. De hecho, una de sus 'responsabilidades' será 'evitar la tentación -subraya- de dejarme llevar por los oropeles' que se estilan en la Curia Romana.

E insiste en que el papa quiere expandir los límites de la Iglesia: 'No ha elegido a Cristóbal López, sino al arzobispo de Rabat ¿Por qué? Porque quiere dar visibilidad a unas Iglesias que eran prácticamente invisibles', asegura.

De hecho, él cree que su vocación es ser 'un pequeño puente' de entendimiento entre culturas diferentes: 'Cada cristiano tiene que ser un pequeño puente entre musulmanes y cristianos, Europa y África, entre España y Marruecos, entre Oriente y Occidente, entre pobres y ricos o entre negros y blancos', defiende.

'Me duele en el corazón cada vez que voy a España encontrar personas -no son todas, pero hay algunas, incluso cristianos-, que no llegan a comprender que los musulmanes no son ni nuestros enemigos ni adversarios. No somos la Coca Cola y la Pepsi Cola disputándonos el mercado. Somos hermanos en el Dios único', reivindica.

López Romero de alguna manera desaira la posibilidad de que la Iglesia emprenda aperturas como permitir a hombres casados oficiar misa en zonas remotas, tal y como se rumorea ante el inminente Sínodo de Obispos de la Amazonía, y valora que la importancia del ministerio de Francisco es que propugna 'la vuelta a los orígenes'.

'Nosotros tenemos que volver veinte siglos atrás para redescubrir el Evangelio y lanzarnos a un salto hacia delante para alcanzar un mundo que se nos escapa', refiere.

Pues, en su opinión, los cristianos se han ido alejando 'constantemente' del Evangelio a lo largo de la historia.

'Hemos olvidado muchas cosas y hemos creído que lo importante es ser muchos y conseguir que la Iglesia tenga más fieles que cualquier otra religión. Y nos hemos quedado con la religión y no hemos llegado a la espiritualidad', sostiene.

Y recuerda, a modo de ejemplo de su pensamiento, que las preguntas del Juicio Final ya se conocen: '¿Me diste de comer cuando tenía hambre? ¿Me diste de beber cuando tenía sed? ¿Me visitaste cuando estaba en la cárcel o enfermo? ¿Me acogiste cuando era inmigrante?'. EFE