Los nuevos retos de Marcelino: volver a ilusionar y Europa

Ramón Orosa

Bilbao, 9 ago (EFE).- El Athletic encara el nuevo curso con los retos de volver a ilusionar a sus aficionados como cuando Marcelino García Toral llegó para ganar una inolvidable Supercopa al Real Madrid y el Barcelona, y clasificarse de nuevo para Europa, algo que le está siendo esquivo en las últimas cuatro temporadas.

La Supercopa de España 2020-2021 fue uno de los momentos más dulces del conjunto vasco en mucho tiempo, pero rápidamente se volvió amargo en dos finales de Copa perdidas sin casi competir ante la Real Sociedad y también el Barça.

Esas derrotas, sobre todo la sufrida frente a la Real en la final pendiente de un año atrás, quedaron clavadas como puñales en el ánimo de una afición rojiblanca que, en general, hizo una lectura negativa de un año con un título, el segundo en 37 años, y tres finales jugadas, un hito en la historia de 123 años de la entidad.

Con el ánimo de rearmarse en lo anímico y potenciar la parte deportiva, Marcelino esperaba algún fichaje -en Bilbao se habló mucho de Javi Martínez y Jon Moncayola- que al final no llegaron. Por lo que, como cada vez pasa más, los refuerzos rojiblancos tienen que llegar de la cantera de Lezama.

En ese sentido, los 'athletizales' esperan mucho de los 'Nicos', Williams, el hermano de Iñaki, y Serrano. Dos chavales nacidos ya en el Siglo XXI que prometen y con los que Marcelino, que ya hizo debutar a Williams el curso anterior, ha contado en la pretemporada.

También ha potenciado el técnico asturiano el rol de Oier Zarraga, ascendido del Bilbao Athletic y operado después en la temporada pasada, y en ésta en el grupo de cuatro medios centro junto a Dani García, Unai Vencedor y Mikel Vesga.De todos ellos Marcelino, que deseaba incorporaciones en esa zona, demanda mucho más. Como aviso, el inesperado descarte de Unai López, de los de más calidad de la plantilla.

También espera más seguridad y fortaleza en la zaga, de la que se quejaba de los goles recibidos para lo poco que concedía. En esa zona ha llegado el único fichaje, Alex Petxarroman. Aunque es una novedad de perfil bajo, ya que se trata de un jugador con el que la Real no contaba para su primera plantilla por la competencia en el puesto. No parece que vaya a tener menos con Oscar de Marcos, Ander Capa e Íñigo Lekue. No obstante, Unai Simón ya convertido en protagonista en el fútbol español y centrales de la entidad de Íñigo Martínez, Yeray Álvarez y Unai Nuñez son garantía de solvencia. Daniel Vivian vuelve como cuarto central tras su fructífera cesión al Mirandés.

La lesión de Yuri Berchiche para varios meses tras su operación de pubis mantendrá en el lateral izquierdo a Mikel Balenziaga, tan criticado como eficaz en su trabajo.

En ataque el Athletic cuenta con una batería de delanteros que ya le dieron réditos a Marcelino a su llegada. El tridente Iker Muniain-Raúl García-Iñaki Willians fue clave en la Supercopa; Alex Berenguer se unió después a ellos para acabar siendo el mejor jugador de lo que va de era Marcelino; y Asier Villalibre se ganó el corazón de los aficionados con su sencillez y valiosos goles saliendo del banquillo.

Menos acertado estuvo el 'Búfalo' siendo titular en un tramo final de temporada sin los delanteros habituales y en el que dieron un paso adelante los que pueden ser los grandes refuerzos -que no fichajes- para esta temporada: Jon Morcillo y Oihan Sancet. Un extremo zurdo profundo, poderoso y con buen disparo, y un media punta con clase y buena conducción. Dos piezas que, junto a Villalibre y Nico Williams, pueden acabar siendo importantes en los retos que para esta temporada tienen el Athletic y Marcelino: volver a ilusionar y Europa. Objetivos que admiten abiertamente técnico y plantilla. EFE

