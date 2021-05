Los nuevos trucos del iOS 14.6 y otros seis clics tecnológicos en América

Bogotá, 27 may (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. iOS 14.6 y sus nuevos truquitos

Cuando se trata de mejoras en sus sistemas operativos Apple no se anda con pequeñeces porque sabe lo exigentes que son sus usuarios y la versión 14.6 del iOS tanto para smartphones como para tablets llega con algunos trucos que interesarán a los fanáticos del gigante de la manzana mordida.

Por ejemplo, el Face ID funcionará aún si se porta una mascarilla, algo útil en tiempos de pandemia en los que hay que estar con el rostro protegido en lugares públicos, y el Apple Card podrá ser compartido con un miembro de la familia.

Pero, tal vez lo más importante en esta actualización es que el usuario tendrá la última palabra si quiere que las aplicaciones instaladas rastreen la ubicación del aparato, una decisión que los fabricantes tendrán que respetar so pena de ser expulsados de la App Store.

2. El Doctor Algoritmo de Google

La próxima vez que usted visite un centro médico en EE.UU., el diagnóstico de su facultativo de confianza podría estar influenciado por la información que le dé un algoritmo desarrollado por Google tras un convenio suscrito con la red hospitalaria HCA Healthcare.

El convenio usará tecnologías informáticas para acelerar la transformación digital en el ámbito médico, con una plataforma segura de análisis de datos para tratar de mejorar la atención a los pacientes, según lo dicho por ambas empresas.

No obstante, esta noticia vuelve a despertar las inquietudes acerca de la privacidad de las historias clínicas que sirvan de base para la creación de la base algorítmica.

3. El adiós de Jeff Bezos ya tiene su día señalado

Desde hace varios meses se sabía que Jeff Bezos decidió apartarse del cargo de consejero delegado de Amazon, pero no el día exacto de su partida. Pues bien: la fecha será el próximo 5 de julio.

En la reunión anual de los accionistas del gigante del comercio electrónico, el mismo Bezos calificó de “sentimental” esa fecha ya que un 5 de julio pero de 1994, se creó Amazon.com, Inc. aunque con el nombre de Cadabra.

Andy Jassy, actual CEO de Amazon Web Services, tomará las riendas de la empresa matriz.

4. Nintendo Switch Online, uniendo a padres e hijos con juegos clásicos

Desde esta semana, el papá Generación X podrá compartir más con sus hijos milenials o centenials al usar la consola Nintendo Switch ya que el fabricante japonés incluyó en la plataforma online más de 100 juegos clásicos de NES y SNES para que lo pasen bien las tres generaciones.

Entre los títulos de la NES de 8 bits incorporados se encuentran, entre otros, Super Mario Bros. 3 (considerado el mejor “Mario” de la historia por expertos en videojuegos), The Legend of Zelda, Donkey Kong y Kid Icarus, mientras que de la SNES de 32 bits sobresalen Super Mario World, Super Metroid, Starfox y Super Soccer.

Y lo más importante: no hay que soplarlos por debajo para que funcionen.

5. Azure y su nuevo 'detective' contra anomalías

Digamos que su empresa hace seguimiento a la venta de activos por internet y, de repente, se recibe una alerta cuando alguno de los datos resulte muy distinto a la dinámica habitual, ya sea porque caiga en picado o se dispare sin motivo aparente.

Esa es una de las funciones de Azure Metrics Advisor, herramienta lanzada por Microsoft y que ingiere datos de series temporales y utiliza técnicas de aprendizaje automático para encontrar anomalías en los procesos monitorizados con sensores, en los productos o en las métricas empresariales.

Azure es la segunda mayor plataforma de computación en nube, sólo por detrás de Amazon Web Services.

6. Tesla, sin radar en sus nuevos modelos

Los nuevos modelos 3 y Y de los automóviles eléctricos de Tesla no vendrán equipados con radar, en un esfuerzo de la compañía de Elon Musk por enfocarse en el sistema de cámaras con tecnología Tesla Vision para asistencia al conductor.

Según Cnet.com, los propietarios serán básicamente quienes prueben esta nueva iniciativa de Tesla, al recibir un acceso limitado a las funciones de Tesla Vision, entre ellas las de Autosteer y el Smart Summon. La primera solo funcionará a velocidades de hasta 75 mph y requiere una distancia de seguimiento más larga, mientras que la segunda puede estar completamente desactivada.

7. Te mordí el dedo. ¡Ahora dame 760.000 dólares!

Que los NFT (token no fungible o token criptográficos) son la nueva moda para ganar dinero no deja duda. Por eso, el de 'Charlie Bit My Finger' (Charlie me mordió el dedo), uno de los videos más vistos de YouTube, logró recolectar la nada despreciable suma de 760.000 dólares en una subasta.

El precio del clip, de 55 segundos de duración y que fue eliminado de la plataforma de YouTube tras haber sido visto más de 880 millones de veces, se triplicó en la última hora de la subasta, después de que dos usuarios aumentaran sus ofertas constantemente cada pocos minutos.

En el video, el bebé Charlie muerde el dedo de su hermano mayor, Harry, sobre el que está sentado, y después se ríe a carcajadas. '¡Au, Charlie! ¡Auuu! ¡Eso ha dolido mucho! Charlie me ha mordido', dice Harry en las imágenes subidas a YouTube en 2007.

Eso sí, el comprador puede pensar que logró una 'ganga': además del NFT de 'Charlie bit me', recibió los derechos de crear una parodia del video con los mismos protagonistas, pero ya crecidos, puesto que Harry Davies-Carr tiene 17 años, y su hermano Charlie 15. EFE

