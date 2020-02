Los Óscar cierran hoy su votación después de una pequeña polémica en Twitter

Los Ángeles (EE.UU.), 4 feb (EFE).- Los Óscar cierran este martes su votación para elegir los ganadores de su 92 edición, pero el fin del plazo llega con una pequeña y extraña polémica después de que la cuenta oficial en Twitter de los galardones publicara lo que parecía ser una lista de sus favoritos para los premios.

El perfil de la Academia de Hollywood en Twitter, que cuenta con 3,4 millones de seguidores, animó el lunes a que los tuiteros compartieran en esa red social sus candidatos preferidos para la gala que se celebrará el domingo.

Para ello presentaron la 'Oscars Prediction Experience', una sencilla aplicación que permitía a los tuiteros rellenar su papeleta de votación y compartirla en la red social.

Sin embargo, la cuenta de la Academia publicó el lunes al menos un tuit con una lista de favoritos para los Óscar sin ningún mensaje acompañándolo a excepción del título 'Mis predicciones para los Óscar', por lo que se podía interpretar como la relación de candidatos que la institución apoyaba para la ceremonia.

El medio especializado Deadline hizo una captura de pantalla de uno de esos tuits, antes de que la Academia lo borrara, y en el que 'Parasite' aparecía como mejor película, Sam Mendes ('1917') como mejor director, Joaquin Phoenix ('Joker') como mejor actor y Renée Zellweger ('Judy') como mejor actriz.

Ese mensaje provocó cierta controversia en Twitter, por lo que la organización publicó otro mensaje para aclarar la situación.

'Invitamos a los fans en Twitter a hacer y compartir sus predicciones para los Óscar. ¡Un montón de ustedes lo han hecho! Un pequeño problema en Twitter hizo que algunas de sus predicciones pareciera que venían de nuestra cuenta. No lo eran. Este error ha sido resuelto. Revelaremos nuestras elecciones el domingo', dijo ese mensaje.

Aunque alguien se empeñara en ver ahí una señal de los ganadores reales de los Óscar y un enorme fallo de la organización al revelarlos de antemano, lo cierto es que la votación entre los académicos no se cierra sino hasta hoy martes a las 17.00 horas de Los Ángeles (1.00 GMT del miércoles), por lo que es imposible que el lunes se supieran los nombres de los vencedores.

Lo que sí anunció oficialmente la Academia hoy es que la cantante y actriz Janelle Monáe tendrá una actuación especial en la gala del domingo.

'Joker', con once candidaturas, parte como favorita para una ceremonia que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles con otras aspirantes destacadas como 'The Irishman', 'Once Upon a Time... in Hollywood' y '1917', todas ellas con diez nominaciones por cabeza. EFE

