Los padres de tres jóvenes desaparecidos piden su retorno en El Salvador

San Salvador, 30 oct (EFE).- Los padres de tres jóvenes desaparecidos en las últimas semanas en El Salvador pidieron este sábado el retorno de sus hijos en una concentración pública que congregó a decenas de personas, mientras el fenómeno de las desapariciones causa alarma entre los ciudadanos.

Se trata de los padres de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, cuyo paradero se desconoce desde mediados de septiembre, y de la futbolista Jimena Ramírez, desaparecida desde el 24 de octubre tras participar en un juego.

Decenas de personas, entre familiares, amigos y compañeras de deporte, se concentraron en la plaza al Divino Salvador del Mundo para marchar hasta el monumento a la Constitución, en San Salvador.

Después de la caminata hicieron una vigilia y pidieron a las autoridades resolver los casos para que los jóvenes regresen a sus casas.

'Me uno al dolor de todas aquellas madres que no encuentran a sus hijos. Sé que no son solo ellos, a diario se están desapareciendo muchos jóvenes', dijo a periodistas Ivette Toledo, madre de los hermanos Guerrero.

Añadió que 'esto no va a parar si no se le encuentran una solución'.

'No es fácil levantarse y ver que nuestro ser querido no está allí. No saber nada de ellos. Le pido a las autoridades que nos ayuden. Ya mis hijos tienen más de 40 días desaparecidos. Ayúdennos, por favor, a encontrarlos, a tener una respuesta favorable', agregó.

Rigoberto Granados, padre de Jimena Ramírez, dijo que 'lo único que quiero es que mi hija vuelva'.

'Ya llevamos 7 días sin saber nada de mi hija, (...) me duele, porque mi hija no merecía esto' y 'su único delirio era el fútbol', dijo a la prensa.

Granados pidió a los responsables que 'me regresen a mi hija o que me digan a donde la tienen o donde está porque yo voy inmediatamente a traerla'.

Según reportes de la prensa local, lo último que se supo de Karen y Eduardo Guerrero es que viajaban en un vehículo de una plataforma de alquiler.

Por su parte, Ramírez, de 21 años y quien ha formado parte de los clubes profesionales Sonsonate, Atlético Marte y Alianza, desapareció en el municipio de Santa Tecla y desde la noche del 24 de octubre.

Jaqueline Velásquez, del club de fútbol Alianza Woman y amiga de Ramírez, pidió ayuda a las autoridades, porque 'necesitamos que investiguen, que hagan esa búsqueda'.

Silvia Elisondo, portavoz de la iniciativa digital Alerta Raquel, dijo recientemente a Efe que en lo que va del año han emitido en redes sociales 172 alertas tempranas de desapariciones.

'La mayoría son de menores de edad, el promedio es de 15 a 17 años. Principalmente en la zona urbana del departamento de San Salvador (centro)', sostuvo.

En las redes sociales se comparten diversas denuncias de personas desaparecidas, principalmente jóvenes, y diversos internautas han mostrado su preocupación por el fenómeno.

La cifra de denuncias de desapariciones entre enero y abril de 2021 se dispararon aproximadamente un 112 %, respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras de la Fiscalía brindadas a Efe en mayo pasado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió la semana pasada en una audiencia a El Salvador a adoptar medidas 'preventivas' a la problemática de las desapariciones forzadas, un delito que, según organizaciones de derechos humanos de ese país, ha sufrido un 'considerable aumento'. EFE

