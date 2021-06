Los participantes en la COP26 pueden pedir ser vacunados hasta el 23 de julio

Londres, 29 jun (EFE).- Delegaciones gubernamentales, observadores y periodistas de todo el mundo pueden registrarse desde este martes para participar en la cumbre del clima COP26 que acogerá en noviembre el Reino Unido y tienen de plazo hasta el 23 de julio para solicitar ser vacunados, si lo necesitan.

En su portal de internet dedicado al cambio climático, la ONU ha abierto el periodo de inscripción a fin de facilitar la inmunización de aquellos participantes que tengan dificultades para ser vacunados en sus países, según indica en un comunicado.

Las vacunas para esas personas serán facilitadas por el Gobierno del Reino Unido, que ocupa este año la presidencia rotatoria de la conferencia climática, y administradas en centros de Naciones Unidas en cada país, señala la nota.

La idea es facilitar la vacunación a las personas registradas que 'no hayan recibido aún una vacuna, no puedan obtener una a tiempo para asistir a la COP26 o no puedan acceder a ella por otros medios', precisa el organismo.

Los interesados deben responder a esta oferta como tarde el 23 de julio 'a fin de que el programa de vacunación pueda llevarse a cabo a tiempo' para la cita multilateral, que se celebrará de forma presencial del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow (Escocia).

La ONU señala que el plazo de inscripción para participar en la cumbre seguirá abierto después de esa fecha para quienes no precisen ser vacunados y anima a todos a apuntarse, aunque los detalles logísticos no se conozcan hasta más adelante.

El Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, ha recomendado que los asistentes a las cumbre estén vacunados, aunque no es obligatorio, y advierte de que, en cualquier caso, tendrán que respetar las directrices vigentes para la covid.

El responsable británico de la COP26, Alok Sharma, declaró que 'el éxito de Glasgow requiere que los delegados de todo el mundo estén sentados físicamente en la misma mesa', puesto que todos afrontan 'el mismo desafío ante el cambio climático'.

Sharma alentó a los participantes a vacunarse para asegurar que la cumbre presencial se desarrolla de 'forma segura', mientras que la secretaria ejecutiva de la ONU para Cambio Climático, Patricia Espinosa, aseguró que las vacunas se administrarán de manera 'inclusiva, transparente y justa'.

La ciudad de Glasgow ya ha iniciado los preparativos para acoger la Conferencia de Cambio Climático de la ONU (COP26) 2021, pospuesta el año pasado por la pandemia, a la que se prevé que asistirán unos 120 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y posiblemente el papa Francisco. EFE