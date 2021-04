Los 'pequeños' sacan pecho

Andrea Montolivo

Roma, 21 abr (EFE).- El Juventus, el Inter de Milán y el AC Milan, los tres clubes italianos fundadores de la ya naufragada Superliga, lo pasaron mal este miércoles ante la 'rebelión' de tres equipos pequeños como el Parma, el Spezia y el Sassuolo, respectivamente. Solo el conjunto juventino sumó los tres puntos, con apuros. El Inter empató y el Milan perdió.

La trigésima segunda jornada de la Serie A italiana, llegada tras 72 horas de auténtica tormenta por el nacimiento y el repentino abandono de la Superliga, cargó de motivaciones a los clubes menores, los que en los últimos días levantaron la voz para defender los que consideran valores fundamentales del deporte.

La frase de Vincenzo Italiano, técnico del Spezia, al acabar el partido contra el Inter resume de la mejor forma la noche deportiva de este miércoles: 'Si ellos querían hacer la Superliga, yo dije a mis chicos que teníamos que lograr la 'Supersalvación''.

Las grandes sorpresas llegaron en el estadio San Siro, donde el Milan cayó 1-2 ante el Sassuolo, y en el Picco de La Spezia, donde el todopoderoso Inter, líder lanzado hacia el 'Scudetto', no pasó del 1-1 frente al Spezia.

El Milan, que anunció su renuncia a la Superliga este miércoles tras tomar conciencia de la rotunda negativa de su afición, se adelantó en el marcador con un buen gol del turco Hakan Calhanoglu, pero sucumbió en la segunda mitad ante la feroz reacción del Sassuolo, extramotivado para la cita de San Siro.

'No me da placer jugar este partido porque el Milan forma parte de los socios fundadores de la Superliga. Si me obligan, iré a jugar, pero lo que pasó no me gustó', afirmaba el técnico Roberto De Zerbi en la rueda de prensa de la víspera, cuando la idea de la nueva competición seguía viva.

Una opinión contraria a la Superliga que fue compartida también por Paolo Maldini, actual director del área fútbol del Milan: 'Quiero destacar que yo nunca estuve involucrado en las charlas sobre la Superliga. Supe de la Superliga el domingo por la noche, tras ese comunicado conjunto. Es algo que se decidió a niveles más altos que el mío'.

'El hecho de no haber sido consultado no me quita la responsabilidad de pedir perdón a todos los aficionados, no sólo a los del Milan, que se sintieron traicionados por los principios fundamentales del deporte que en el Milan siempre hemos respetado', agregó.

Y la venganza del Sassuolo llegó protagonizada por el joven delantero Giacomo Raspadori, saltado al campo en el 64 y autor de un doblete en menos de veinte minutos.

La otra campanada llegó en La Spezia, donde el Inter encadenó su segundo empate consecutivo. Un gol del croata Ivan Perisic decidió el 1-1 interista tras la ventaja local del brasileño Diego Farías.

El conjunto de Antonio Conte fue protagonista de un monólogo en la reanudación, pero no logró derrumbar el muro. Se le anularon dos goles, uno al belga Romelu Lukaku y otro al argentino Lautaro Martínez, y la madera repelió el tanto de la posible victoria del 'Toro'.

También lo pasó mal el Juventus, que necesitó tres goles de sus defensas, doblete del lateral Álex Sandro y un tanto del holandés Matthis De Ligt, para remontar frente al Parma (3-1), penúltimo y tremendamente hambriento de punto para evitar el descenso.

El uruguayo Gastón Brugman fulminó al meta Gianluigi Buffon con una falta directa, pero los hombres de Andrea Pirlo consiguieron reponerse tras el último revés sufrido ante el Atalanta y llevarse tres puntos de gran importancia en su lucha por Europa. A falta de Superliga, los turineses tienen la obligación de sellar el billete para la próxima Liga de Campeones.

En la zona baja de la tabla, el Crotone se rindió ante el Sampdoria (0-1) y se quedó a un paso del descenso, mientras que el Cagliari sumó su segunda victoria consecutiva (0-1 en el campo del Udinese), para colocarse a solo tres puntos de la permanencia. EFE