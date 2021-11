Los pescadores franceses bloquean el tráfico con el R. Unido: No podemos más

Calais/París, 26 nov (EFE).- Los pescadores franceses bloquearon este viernes tres puertos situados frente a las costas británicas y el tráfico ferroviario bajo el Canal de la Mancha, en protesta por la negación de licencias sus barcos por parte de las autoridades británicas y de las islas anglonormandas.

'Es la primera acción con la que queremos mostrar nuestra capacidad de bloqueo. Nuestra paciencia tiene un límite', aseguró a Efe el presidente del Comité Nacional de Pesca (CNP), Gérard Romiti, que aseguró que seguirán elevando la presión si no se llega a un acuerdo.

'No pararemos hasta que se cumplan los acuerdos del Brexit y tengamos las licencias suficientes, algunos ferris procedentes del Reino Unido no han podido entrar, pero no ha habido problemas de seguridad', agregó el delegado territorial de la CNP en Calais, Benoit Firmin.

Por ahora permanecen atentos a la fecha del 10 de diciembre, cuando caduca el ultimátum fijado por la Comisión Europea para que Londres conceda a los pescadores franceses las licencias de pesca en sus aguas territoriales que faltan en función del acuerdos del 24 de diciembre pasado para el Brexit.

En el puerto de Calais, clave en las conexiones con el Reino Unido, tanto para el transporte de mercancías como de personas, una decena de embarcaciones pesqueras se interpusieron en la entrada para impedir las entradas.

Pese al mal tiempo, que había reducido ya el tráfico marítimo, la acción provocó el retraso en algunos de los ferris previstos para la jornada.

Antes lo habían hecho en el de Saint-Malo y, posteriormente en el de Ouistreham, además de la entrada del túnel ferroviario bajo el Canal de la Mancha, en el que se interpusieron varias furgonetas provocando colas, sobre todo en la terminal de transporte de mercancías.

Romiti reconoció que se trata de 'acciones simbólicas', que apenas duraron unas horas, pero avisó de que pueden intensificarlas y recordó que el Reino Unido depende en gran medida del comercio que transita por el Canal de la Mancha.

El CNP se dirige también al Gobierno francés y a Bruselas, a quienes acusa por boca de su presidente de 'no ser capaces de cumplir el acuerdo firmado hace 10 meses' y pide mayor firmeza con los británicos porque, dice, 'si incumplen este acuerdo pueden hacerlo con otros'.

Romiti asegura que reciben la solidaridad de pescadores de otros países de la UE, que se temen que Londres también les penalice en el futuro.

Señala que Reino Unido ha aprovechado la excusa de las licencias para 'tensar la cuerda' de las negociaciones, pero avisa de que llegarán 'hasta el final'.

'Hay varias familias que lo están pasando mal, no les vamos a dejar abandonados', afirma.

Los pescadores franceses reclaman unas 150 licencias del millar que demandaron a Reino Unido y las islas anglonormandas de Guernesey y Jersey, independientes pero bajo administración británica.

El contencioso se centra en los documentos que exige Londres para otorgar las licencias. Según el acuerdo, las licencias se entregarán a los barcos que ya faenaban en aguas británicas antes del Brexit.

Tras haber amenazado al Reino Unido con sanciones y el bloqueo en el suministro energético y de mercancías, París ha dejado la negociación en manos de la Comisión Europea.

La tensión entre ambos países es importante y se ha intensificado en las últimas horas por la crisis migratoria abierta tras la muerte de 27 inmigrantes en aguas de la Mancha el pasado miércoles, que ha abierto un cruce de acusaciones entre París y Londres. EFE

