Los precandidatos discrepan sobre si debe continuar la recogida de firmas

Barcelona, 6 ene (EFE).-La recogida de firmas de los socios por parte de los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona sigue adelante por decisión de la Junta Electoral a pesar de que algunos precandidatos pidieron que se aplazara a causa de las nuevas restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

Según pudo saber EFE, el club azulgrana hizo una consulta proactiva a la Secretaria General de l'Esport para que el proceso, que termina el lunes 11 de enero, pueda seguir realizándose con las máximas garantías posibles aunque mañana jueves entra en vigor el confinamiento municipal y el fin de semana, los días 9 y 10, las sedes electorales no podrán abrir.

En este sentido, la precandidatura de Víctor Font, quien considera que tan solo pasarán el corte dos o tres (se necesitan 2.257 avales), pidió al club que anime al socio a dar su firma y ponga facilidades para que las repartidas por el territorio en lugares como las sedes de las peñas puedan llegar antes del límite a las oficinas del club en el Camp Nou.

Fuentes de la precandidatura aseguran a EFE que 'la decisión de la junta electoral es la más sensata', así como que 'el proceso debe terminar el día 11, como estaba previsto'. A partir de entonces, 'ya se verá lo que sucede según esté la situación. Hay que ir partido a partido', dicen.

La precandidatura del otro favorito para ganar las elecciones, la de Joan Laporta, opina de una forma muy similar. Las fuentes consultadas por EFE exponen como primer argumento que 'las elecciones deben celebrarse tal como están previstas porque, a pesar de estar en una situación de COVID-19, hay unas normas de la Generalitat de Cataluña que las amparan'.

Y el segundo, según la precandidatura, es que 'aunque hay más de 110.000 socios con derecho a voto, en las otras elecciones tan solo votó un porcentaje de alrededor del 50%' y esta vez calculan que 'como mucho votarán de 35.000 a 50.000 socios, los cuales tendrán 10 sedes electorales para depositar el voto durante 12 horas'.

También considera que no se debe alterar el calendario de recogida de firmas el precandidato Toni Freixa, quien explica que le 'parece bien' que puedan terminar el proceso. Otra cosa será lo que sucederá a partir del 14 de enero, el día que se oficializarán las candidaturas. 'Entonces se tendrá que ver si se podrá votar o no', dijo Freixa.

En cambio, de una forma opuesta se expresaron los precandidatos Emili Rousaud y Lluís Fernández Alà en sus actos celebrados el martes.

Rousaud explicó que 'hasta cuatro precandidatos' le han llamado 'preocupados por la situación sanitaria' y pidió 'una suspensión temporal de la recogida de firmas mientras dure el confinamiento municipal (por lo menos, hasta el 17 de enero)'.

Por su parte, Fernández Alà, también puso sobre la mesa la posibilidad de un aplazamiento de la fecha límite para entregar las firmas y dijo que las nuevas restricciones 'complicarán que se puedan llevar de un lado a otro y entregarlas al Barça'.

Muy contundente se mostró el precandidato Agustí Benedito, quien explicó 'que el club debe garantizar que el máximo número de socios puedan votar y en este caso muchos de ellos se verían imposibilitados para hacerlo'.

Además, dijo que los últimos cuatro días de recogida son 'los que más socios dan su firma' y justamente sería este periodo 'el que se vería afectado por las restricciones hasta el punto que el último fin de semana los precandidatos tendrían que cerrar la sede'.

Y explicó que estos impedimentos podrían llegar a provocar que un socio impugnase las elecciones 'al verse privado de ejercer sus derechos'.

Xavier Vilajoana, por su parte, se mostró más prudente y no se inclinó de una forma clara por una opción u otra: 'Seguimos trabajando para conseguir el máximo número de firmas a pesar de que es evidente que la situación sanitaria y las restricciones dificultan aún más una recogida ya de por sí muy complicada'.

Respecto a la votación del 24 de enero explicó que su postura 'es y será siempre no poner en riesgo a ningún socio ni socia'. Vilajoana consideró que 'si esto es posible, adelante'. Pero que 'si hay riesgos, y a día de hoy parece que no está claro que no los haya, es necesario plantear otra fecha'.

Y el precandidato Jordi Farré, el impulsor legal del voto de censura contra Josep Maria Bartomeu, prefiere esperarse a mañana jueves para dar su opinión sobre el tema: 'nos avisaron de que habría una resolución el día 7, aún no tenemos suficientes datos para valorarlo'.

A día de hoy no hay ninguna reunión prevista entre la Secretaria General de l'Esport y el Barça para hablar sobre la celebración de las elecciones. Pero la semana que viene la mesa de partidos de las elecciones a la Generalitat de Catalunya, previstas para el 14 de febrero, se reunirá para tomar una decisión sobre si mantener o no el calendario.

Un aplazamiento de las elecciones autonómicas probablemente tendría como consecuencia que también se postergaran las del club azulgrana. EFE

1011955