Los premios Vicent Caselles destacan las matemáticas de 6 jóvenes científicos

Madrid, 7 jul (EFE).- Seis matemáticos de menos de 30 años, tres hombres y tres mujeres, acaban de ser galardonados con los premios Vicent Caselles, que cumplen su VI edición y que son otorgados anualmente por la Real Sociedad Matemática Española (RbilSME) y la Fundación BBVA.

Diego Alonso Orán, investigador postdoctoral en el Institute for Applied Mathematics de la Universidad de Bonn; Alessandro Audrito, científico postdoctoral en la Universidad de Zürich; y Rubén Campoy García, investigador postdoctoral en la Universidad de Massachusetts Lowell en EE.UU, han sido tres de los galardonados.

Las otras tres son María Cumplido Cabello, científica postdoctoral en la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo; Ujué Etayo, investigadora postdoctoral en el Institute of Analysis and Number Theory en Graz (Austria); y Judit Muñoz Matute, postdoctoral en el Basque Center for Applied Mathematics (BCAM).

Los trabajos de estos seis jóvenes pueden tener aplicaciones en la investigación biomédica, la seguridad informática, la predicción meteorológica, la prevención de incendios o el estudio de la expansión de poblaciones de especies en ecosistemas, según una nota de la Fundación BBVA y la RSME.

Los premios Vicent Caselles están dirigidos a matemáticos que hayan realizado su investigación en España; estos galardones reconocen la creatividad, la originalidad y la excelencia en matemáticas con un premio de 2.000 euros (unos 2.260 dólares).

Estas distinciones se crearon en 2015 en honor a Vicent Caselles (1960-2013), profesor de las universidades de Valencia, Islas Baleares o Pompeu Fabra, siendo el matemático español más citado en el momento de su fallecimiento.

Además, la Real Sociedad Matemática Española ha anunciado también este martes la concesión del premio José Luis Rubio de Francia a María Ángeles García Ferrero, investigadora del Instituto de Matemática Aplicada de la Universidad de Heidelberg (Alemania).

La investigación por la que se le concede este nuevo reconocimiento, y por la que el año pasado se le otorgó uno de los Premios Vicent Caselles, se enmarca en el campo de las ecuaciones en derivadas parciales.

En concreto, el jurado ha destacado su teoría de aproximación global para la ecuación del calor, que modela la evolución de la temperatura sobre una superficie.

A diferencia de los Vicent Caselles, este galardón está dirigido a jóvenes matemáticos de hasta 32 años españoles o que hayan realizado su trabajo en España; tiene una dotación de 3.000 euros (3.390 dólares) y además conlleva una ayuda 'Start-up grant' de 35.000 euros (39.550 dólares) por la que la Fundación BBVA apoya la investigación de la premiada durante tres años. EFE