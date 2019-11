$!Los protagonistas de la investigación para un juicio político a Trump

El militar alertó a sus superiores por considerar que esa petición 'no era adecuada', y también escuchó a Sondland decir que no habría reunión con Trump hasta que Ucrania cumpliera con ello.

El interés por Sondland ha aumentado porque, tras negar cualquier negligencia en su comparecencia inicial, la semana pasada dijo a los investigadores que el resto de testimonios le habían 'refrescado la memoria' y reconoció que él mismo comunicó en septiembre a Kiev que no les entregarían la ayuda hasta que investigaran a los demócratas.

El jefe de gabinete de Trump cometió un sonado error en octubre al reconocer ante la prensa que la Casa Blanca retuvo la asistencia militar a Ucrania con el objetivo de que Kiev investigara a los demócratas y las elecciones de 2016, aunque después intentó dar marcha atrás y negó que se condicionara la entrega de esa ayuda.

Pero su papel en la trama no se reduce a esa anécdota: Vindman y otros testigos han afirmado que Mulvaney tenía un acuerdo con Sondland para comunicar a los ucranianos que no lograrían una reunión con Trump si no investigaban a los demócratas.

- JOHN BOLTON, EL AS EN LA MANGA