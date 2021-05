Los Pumas pretenden que la UNAM sea su semillero para equipos de eSports

México, 9 may (EFE).- Los Pumas del fútbol mexicano pretenden que los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la que representan, se conviertan en su semillero de talento para los equipos de su división de eSports.

'La UNAM es un semillero natural, hay carreras que se dan solas hacia los videojuegos y cómo vas a desperdiciarlo, pero no nos cerraremos solo a ese universo. Vamos por los mejores, pero la UNAM es fundamental, un cielo de estrellas que no sabes cuál pueda deslumbrarte', explicó este domingo a Efe Raúl González, uno de los líderes de la división de eSports de los felinos.

Los Pumas, el cuarto equipo más popular en el balompié mexicano según la última encuesta de Consulta Mitofsky, buscarán aprovechar que la UNAM oficializó a los eSports como una asociación deportiva para que en cuanto la pandemia lo permita, recluten a parte de los alrededor de 30.000 practicantes de eSports que hay en la universidad.

'Tenemos una responsabilidad con la UNAM, la representamos, y qué mejor que nuestros equipos de eSports estén integrados por alguien que forma parte de la universidad', añadió González.

El director de comunicación de los Pumas aseguró que el plan del conjunto era revelar la división de eSports en 2022, pero el anuncio de la segunda edición de la eLiga Mx, el torneo de FIFA de la primera división de fútbol mexicano, obligó a adelantar el proyecto.

Por ello, su primer equipo será en el simulador de fútbol y en lo que resta del año definirán a qué otros videojuegos entrarán a competir.

'La estrategia va amplia, queremos participar en videojuegos para móvil, consolas y computadoras, hacerlo de forma robusta. Me interesa Free Fire, hay muchas personas ahí, me interesa PUBG, hasta League of Legends. Va a ser un equipo que tendrá una buena cantidad de jugadores', expresó el ejecutivo.

González aseguró que a sus videojugadores les construirán un gaming room para que puedan entrenar, competir y generar hábitos responsables en los videojuegos, algo que quieren que se replique entres los estudiantes de la UNAM.

En un mediano y largo plazo pretenden que la división de eSports sea una vía para generar recursos y que ello aporte a tener finanzas sanas en el club.

'Todo se basa en entrar con seriedad a la escena. De nada sirve decir 'soy Pumas' cuando a los 'gamers' no les interesa el fútbol. El reto es que alguien fanático de Free Fire, Call of Duty, Valorant, etcétera, diga, me interesa, le voy a Pumas, porque tienen cosas que me gustan no porque son el equipo de fútbol', finalizó. EFE