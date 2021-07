Los spaniels de Tilda Swinton, Dog Palm en Cannes por 'The Souvenir II'

Cannes (Francia), 16 jul (EFE).- Los tres spaniels de Tilda Swinton recibieron este viernes en Cannes la Dog Palm por su participación en el filme 'The Souvenir II', un premio consistente en un collar dorado que recogió la actriz.

El galardón fue concedido exaequo a Sophie, la perra que aparece en el filme 'Red Rocket', de Sean Baker, y a Panda, el perro pastor del filme 'Lamb', de Valdimar Jóhannsson.

El acto se celebró en la Croisette y además de Swinton, estuvieron presentes Baker -acompañado por el protagonista del filme, Simon Rex, que llegó con sus perros- y Jóhannsson.

La Palma de Perro se entrega desde 2001 en el contexto del Festival de Cannes por parte de los críticos internacionales, que destacan la mejor interpretación canina en las películas presentes en el certamen.

Otros años, los perros premiados han sido Uggie, de 'The Artist' (2011) o Brandy, de 'Érase una vez en...Hollywood' ('Once Upon a Time in... Hollywood ', 2019). EFE

agf/icn