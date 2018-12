Los contagios

Los tatuajes son factores de riesgo de hepatitis C

MEXICO.- Realizarse tatuajes es uno de los mayores factores de riesgo para contraer hepatitis C, enfermedad que afecta a unos 600.000 mexicanos, dijo a Efe Miriam Castellot, de la asociación civil Unidos por una Vida Mejor.

“Al igual que las perforaciones son un factor de riesgo para contraer enfermedades que se transmiten por el contacto de sangre con sangre, el VIH y la hepatitis C son las más comunes”, señaló.

Castellot refirió que una de las razones principales por las que la gente se contagia de enfermedades al tatuarse es por hacerlo en lugares que no son seguros.

“Muchos no cuentan con una tarjeta de control sanitario otorgada por la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que muchos estudios de tatuajes no están certificados y la gente no lo sabe”, aseguró.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), aproximadamente 12 millones de mexicanos tienen un tatuaje y la mayoría no sobrepasa los 20 años de edad.