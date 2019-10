Los terneros, el nuevo contencioso entre israelíes y palestinos

Jerusalén, 14 oct (EFE).- La prohibición de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de importar terneros israelíes, aprobada en septiembre, es el motivo del último enfrentamiento en un largo conflicto y amenaza con reducir los intercambios comerciales entre ambas partes.

El primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, defendió hoy en la reunión del Gabinete en Ramala el derecho de su pueblo a importar la carne de donde quieran: 'Rechazamos las amenazas de Israel contra nuestra economía nacional. Es nuestro derecho importar lo que queramos de donde queramos. Israel no tiene derecho a dictarnos su voluntad política o económica', declaró, según la agencia estatal Wafa.

El comentario llega después de que Israel respondiese a la decisión palestina advirtiendo sobre 'graves consecuencias'.

El portavoz gubernamental palestino Ibrahim Melhem explicó que 'el Acuerdo Económico de París da derecho a diversificar las fuentes de importación' e insistió en que la ANP 'continuará buscando reemplazar productos israelíes con alternativas árabes'.

Las autoridades palestinas, añadió Melhem, también tratarán de reducir la transferencia de enfermos a hospitales israelíes para remitirlos en su lugar a centros en Egipto y Jordania, minimizando así los gastos médicos. Todo ello forma parte del plan para irse poco a poco desvinculando económicamente de Israel, que ocupa los territorios palestinos desde 1967.

El coordinador de las Actividades del Gobierno Israelí en los Territorios, Kamil Abu Rukun, amenazó recientemente con vetar los mercados israelíes a los productos de la ANP si esta sigue impidiendo la importación de los terneros, y afirmó que 'Israel no permitirá boicots de ningún tipo contra productos israelíes'.

'Después de la decisión unilateral de la Autoridad Palestina, que está dañando a las economías de los dos lados, y tras repetidos intentos para resolver el asunto a varios niveles, he advertido de que si la situación no vuelve a la normalidad, no permitiremos pasar muchos de los productos agrícolas palestinos a Israel', declaró Rukun, según el diario 'Jerusalem Post'.

La decisión política ha causado también reacciones encontradas entre la población de Cisjordania. Algunos apoyan la necesidad de desconexión económica de la potencia ocupante para fortalecer la producción doméstica, mientras que otros creen que es una medida inútil que no tendrá impacto económico y que servirá de excusa a los comerciantes para subir el precio de la carne.

Según el Ministerio de Agricultura palestino, Cisjordania y Gaza importan hasta 120.000 terneros de Israel al año, la mayoría de los cuales proceden originalmente de otros países, y luego son de nuevo importadas por los palestinos, a lo que se suman 12.000 toneladas de ternera congelada procedente del extranjero, informa Wafa.

La carne que ya ha llegado al mercado palestino abastecerá a los minoristas durante meses, pero se debe buscar una solución para 2020, que se estima incluirá importaciones directas palestinas desde Portugal, Francia y Hungría.

Importadores y agricultores israelíes se manifestaron la pasada semana frente a la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, exigiendo una respuesta a la decisión palestina, que se calcula puede tener un coste de unos 20 millones de euros mensuales. EFE