Los tres principales sindicatos convocan huelga municipal en Roma el viernes

Roma, 21 oct (EFE).- Los tres principales sindicatos de Italia han llamado a los trabajadores de los servicios municipales de Roma a una huelga el 25 de octubre para protestar contra la degradación en la capital italiana, un paro que coincidirá con la huelga general nacional que han convocado organizaciones sindicales minoritarias.

'La huelga afectará solo a los servicios municipales como el de recogida de basuras y el transporte (autobús y metro)', explicó hoy a Efe el secretario para la región del Lacio del sindicato CGIL, el más grande de Italia, Natale Di Cola.

Este sindicato más CISL y UIL presentaron este lunes en una rueda de prensa esta convocatoria, que tendrá como motivación protestar contra la situación de abandono que sufre la capital italiana.

Será el viernes, 'porque era la primera fecha disponible', y 'no tendrá relación con la huelga general nacional' que han convocado también para ese día los sindicatos minoritarios CUB, SGB, SI-COBAS y USI-CIT para los trabajadores públicos y privados.

'Protestaremos porque la administración (pública) no ha asumido sus compromisos, pero no tendrá relación con la huelga general nacional, que ha sido iniciativa de otras organizaciones y a la que no nos sumamos', apuntó Di Cola.

'Será la primera huelga en la historia de Roma que afectará a todos los servicios municipales. Nos tememos que será un viernes negro, pero era necesario', añadió, consciente de que las ausencias en el transporte público provocarán retrasos a los ciudadanos.

Este paro en la capital italiana coincidirá con la huelga a nivel nacional de organizaciones pequeñas que piden incrementos salariales y de las pensiones, que se elimine la reforma laboral aprobada en 2014 por el Gobierno de centroizquierda de Matteo Renzi y la reducción de horarios y cargas laborales.

Los paros en Roma y en el resto del país están convocados para todo el viernes y habrá que ver qué seguimiento tienen, especialmente los de las organizaciones minoritarias en los sectores público y privado.

Fuentes de la sociedad encargada de gestionar el tráfico aéreo civil en Italia (ENAV) explicaron a Efe que las mayores dificultades en los aeropuertos italianos se producirán previsiblemente en las ciudades de Milán, Perugia y Padua, mientras que no se esperan grandes molestias en ninguno de los aeropuertos de Roma.

El Ministerio de Transportes publica en su página web que en los sectores del transporte aéreo, ferroviario y marítimo habrá servicios mínimos garantizados entre las 05.30 y las 08.30 locales, y entre 17.30 y 20.00 horas (-2 GMT). EFE