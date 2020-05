Los vampiros también ríen: Harvey Guillén y 'What We Do in The Shadows'

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 20 may (EFE).- Los vampiros se han pasado una eternidad (literalmente) sembrando terror y muerte, pero también pueden resultar muy divertidos. Al menos así es en 'What We Do in the Shadows', una absurda y brillante serie que, con el latino Harvey Guillén, ahonda en los sinsabores cotidianos de un grupo de chupasangres.

'Creo que a mucha gente le atraen los vampiros porque son 'outsiders'', aseguró a Efe el actor.

'Los vampiros están excluidos de la sociedad e incluso son perseguidos. Así que queremos asomarnos a ese mundo y preguntarnos cómo es. Me parece, especialmente en la comunidad LGBT, que hay muchas personas que sienten a veces que están fuera (de la sociedad) y que no pertenecen: son raros y no hay un lugar en el que les entiendan', desarrolló este artista que se identifica como queer.

'Pero está bien no ser 'normal', entre comillas: ser diferente es fantástico', añadió.

Guillén interpreta al cándido y dulce Guillermo en 'What We Do in The Shadows', comedia de FX que está emitiendo su segunda temporada y que adapta la cinta de culto homónima de 2014 con la que se dio a conocer Taika Waititi (fue codirector junto a Jemaine Clement).

Con la vibrante y fresca apariencia de un falso documental al estilo 'The Office', esta disparatada comedia sigue los pasos de los vampiros Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry) y Nadja (Natasia Demetriou) en sus andanzas en los EE.UU. de la actualidad.

Junto a ellos vive Guillermo (Guillén), un ayudante multiusos y, que con una conmovedora inocencia, solo sueña con el día en que Nandor le muerda el cuello para convertirle en un vampiro.

'Es un personaje soñado para un actor que ama la comedia pero también el drama. Es una buena combinación de ambas porque Guillermo es el único ser humano del show', explicó.

'Así que exterioriza momentos de verdadera emoción humana y también encuentras humor en ellos. Pero además hay algo trágico y entrañable en él', consideró.

En una serie que explota todas y cada una de las hipotéticas torpezas de unos vampiros para adaptarse a la sociedad contemporánea, Guillermo se convierte en 'los ojos del público', según Guillén.

'Conecta con los fans porque nos representa: todos somos Guillermo en un punto u otro. Todos hemos estado en relaciones en las que el otro tiene un pie ya fuera, todos hemos estado en empleos en los que nos ignoran para un ascenso y otro lo consigue pese a que tú llevas trabajando ahí durante años', ejemplificó.

'En esta serie en la que los vampiros están dándose banquetes de sexo y de sangre, y tienen todo el tiempo del mundo porque viven eternamente, para el humano (Guillermo) el reloj sigue haciendo tic-tac para tratar de hacer sus sueños realidad', añadió.

La primera temporada de 'What We Do in The Shadows', una serie aclamada por la crítica (tiene un 94 % de opiniones positivas en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes), culminó con un giro inesperado: Guillermo, que ansiaba convertirse en un vampiro, resulta que es descendiente de Van Helsing, el legendario cazador de chupasangres.

De ahí que Guillén estableciera una diferencia clara entre el Guillermo del comienzo, muy 'obediente' y 'sumiso', y el de la segunda temporada, mucho más activo y con muchos secretos por revelarse.

Por último, Guillén reflexionó sobre los obstáculos que un actor latino y queer como él ha tenido que enfrentar en la industria audiovisual.

'Cuando empecé, era difícil porque me decían: 'Eres demasiado moreno, eres demasiado queer, estás demasiado gordo'. Eran todo como golpes contra mí', dijo.

'En los dos primeros años me atormentaba la idea de que intentaba encajar en un molde que la gente buscaba o que Hollywood intentaba hacer de mí. Luego me di cuenta de que ya no intentaría eso y que mostraría quién soy y lo que los personajes pueden ser. Mi vida personal es la que es, pero mi 'background' no tiene nada que ver: hay que dejar que el trabajo hable por sí mismo', indicó.

'En Hollywood es muy duro que puedas perder papeles por ser queer. Pero estoy orgulloso de hacer un trabajo que pueda abrir las puertas a alguien como yo. El próximo latinx regordete, que sea o no queer, puede mirarme y decir: 'Él lo hizo, está en televisión, está en el cine'. Así que esa es la meta que realmente busco: abrir la puerta a quien venga detrás', cerró. EFE

