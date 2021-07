Los viejos rockeros de Chile quieren seguir tocando

Rubén Figueroa

Río de Janeiro, 4 jul (EFE).- La generación dorada del fútbol chileno quería hacer de la Copa América de Brasil su 'The Last Dance' particular, o al menos uno de sus últimos conciertos memorables, el que les hiciera tricampeones continentales, pero la selección anfitriona les bajó del escenario en cuartos de final.

Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Charles Aránguiz y Gary Medel, campeones de América en 2015 y 2016, fueron la base del conjunto que el seleccionador Martín Lasarte llevó a Brasil, y ante la falta de alternativas claras para llevar a cabo la ansiada renovación del grupo, han sido algunos de estos 'viejos rockeros' los primeros en anunciar que quieren seguir tocando.

'A la banda de los rockstars le quedan muchos conciertos por dar', escribió este sábado Alexis en su cuenta de Instagram. 'Dimos tantas alegrías a este país que hay que sacarse el sombrero por estos jugadores. Espero ir a un Mundial más', expresó también en una transmisión en vivo en esa red social.

'Si la ganábamos, me retiraba. Pero como no la ganamos, vamos a agarrar fuerza. Los viejos rockeros seguimos con fuerza', comentó por su parte Bravo en esa misma emisión en directo, para reiterar luego en su cuenta que 'estos viejos rockeros no se rendirán jamás'.

Vidal también se mostró combativo y tras expresar que Chile fue superior este viernes a Brasil y que 'puso de rodillas' a su rival pese a no tener acierto y acabar perdiendo 1-0, miró al regreso de las clasificatorias mundialistas, el próximo 2 de septiembre, precisamente ante la Verdeamarela.

'Lo mejor de esto es que nos volveremos a ver, Brasil, en septiembre en nuestra casa y allá estaremos mejor preparados y veremos quién gana', escribió Vidal en su Instagram.

LOS VETERANOS SIGUEN SOSTENIENDO EL EQUIPO

El Chile de estos jugadores, a los que se suman Mauricio Isla, Eduardo Vargas y Eugenio Mena, ganadores igualmente de aquellos dos títulos continentales, o Erick Pulgar, que levantó la copa de 2016, estuvo lejos de dejar en Brasil un legado tan brillante como el que reflejó el documental 'The Last Dance' sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Fue más bien una participación irregular, con sólo un partido ganado en cinco encuentros, sumando dos empates y dos derrotas en el resto de compromisos, y una acuciante carencia de gol.

'Teníamos a jugadores saliendo de lesiones. La gente no sabe que Alexis o Erick (Pulgar) hicieron un gran esfuerzo por estar y nos queda esa tristeza de no poder seguir avanzando', dijo Bravo en directo por redes sociales para excusar la actuación del equipo en el torneo.

Los veteranos, no obstante, fueron los más destacados, desde el propio Bravo, portero y capitán, hasta Vidal, la gran estrella del ataque chileno, que sin embargo no llegó en las mejores condiciones, después de las lesiones que sufrió durante la temporada y de haberse contagiado de covid-19 días antes de viajar a Brasil.

También sostuvieron al equipo Medel, Isla y Mena, el primero en el centro de la defensa y los otros por los laterales; Pulgar siguió siendo el pivote de contención que necesita Chile y Aránguiz el hombre que maneja los hilos en el centro del campo, siendo Vargas, de nuevo, el referente de cara al gol.

EL DESCUBRIMIENTO DEL 'INGLÉS' BRERETÓN

Una lesión impidió a Alexis jugar hasta los cuartos de final, donde sólo participó medio tiempo, pero su ausencia dio pie a la única noticia positiva que la selección sacó de cara al futuro, el descubrimiento del delantero chileno-británico Ben Brereton Díaz.

El ariete del Blackburn Rovers jugó en los cinco partidos de la Copa América, anotó un gol, dio una asistencia y cerca estuvo de hacer el empate ante Brasil con un remate de cabeza que dio al travesaño.

Brereton fue la sensación de Chile dentro y fuera del campo, donde se desenvuelve a duras penas con el grupo debido a que no conoce el idioma español y algunos aficionaos criticaron que el resto de compañeros no le pasaron suficientes balones en el partido ante Brasil.

'La gente no dimensiona lo que son los jugadores dentro de las selecciones, hay muchos jugadores que están recién empezando', dijo Alexis al respecto en el directo de redes sociales.

Más allá de Brereton, ningún otro jugador demostró estar para suplir a los veteranos, con actuaciones discretas o lejos del nivel que se espera de ellos, como los casos del defensa Guillermo Maripan, el centrocampista César Pinares o los delanteros Carlos Palacios o Jean Meneses.

En adelante, Lasarte tiene mucho trabajo por hacer para confeccionar un equipo que logre llegar al Mundial de Catar 2022. Hasta ahora, su balance en el banquillo de La Roja es de sólo dos victorias (ambas ante Bolivia y una de ellas en amistoso), cuatro empates y dos derrotas. EFE