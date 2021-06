Lovren: 'Estoy recuperado y listo para jugar'

Redacción deportes, 15 jun (EFE).- Dejan Lovren, futbolista de Croacia, declaró este martes en rueda de prensa que ya se ha recuperado de una lesión en una rodilla y dijo que está 'listo para jugar' si su entrenador lo estima conveniente.

El defensa del Zenit San Petersburgo se perdió el estreno del combinado balcánico en la Eurocopa. Croacia perdió 1-0 contra Inglaterra y no pudo jugar. Ahora, para el segundo encuentro del grupo D que disputará su equipo frente a la República Checa, podría tener una oportunidad.

'Me siento genial, mejor que hace dos semanas, estoy volviendo a mi ritmo y es bueno estar al cien por cien. Estoy listo. Veremos qué pasará el viernes, el técnico lo decidirá', explicó.

También habló sobre sus gritos durante el entrenamiento de este lunes, el primero que completó con el resto del grupo y en el que pidió más intensidad a sus compañeros en un partidillo entre toda la plantilla croata.

'No me gusta perder, mi equipo caía 7-0, no íbamos bien y después despertamos un poco. No hay que relajarse en ningún momento. Me dejé llevar y levanté un poco la voz', declaró.

Respecto al choque ante Inglaterra, indicó que para él no es 'positivo' hablar de la derrota cuando no jugó ni un minuto. Sin embargo, aseguró que Croacia 'no lo hizo bien' salvo en algunos momentos del juego, sin claridad ante la portería.

'Creo que no estuvimos a la altura, pero hay que tener en cuenta el calor. No es la Croacia que conocemos, podemos jugar mucho mejor. Arreglaremos esta imagen en el próximo partido contra la República Checa', manifestó.

'Los checos no están mal, jugaron un partido duro al principio y vimos dos goles fantásticos. Son compactos, no será fácil. Si somos realistas, no debería haber ningún problema, pero tenemos que tener cuidado y mantenernos firmes. Son fuertes y tienen jugadores altos', concluyó. EFE