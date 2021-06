Löw: Kroos y Gündogan tendrán un reto defensivo, pero están acostumbrados

Berlín, 14 jun (EFE).- El seleccionador alemán, Joachim Löw, dijo que mañana ante Francia Toni Kroos e Ilkay Gündogan, que seguramente formarán el doble pivote, tendrán un reto en la parte defensivo pero añadió que eso no es un nuevo para ellos.

'Mañana tendrán que asumir un gran compromiso defensivo pero no creo que eso sea algo excepcional para ellos. Los dos juegan en equipos acostumbrados a jugar partidos de eliminación directa donde muchas veces hay que darlo todo en defensa', dijo Löw en conferencia de prensa.

En Alemania ha habido un debate acerca de la fórmula formada por Kroos y Gündogan.

'Tanto Toni como Ilkay pueden anticipar los pases. No tienen que ir siempre al duelo por el balón. Pero es claro que permitir mañana espacios abiertos sería un regalo para Francia. Tenemos que ser compactos como equipo', añadió.

Löw no quiso dar pistas sobre la posición que ocupará mañana Joshua Kimmich, al que se espera como lateral derecho aunque muchos piden que juegue por el centro como una especie de guardaespaldas de Kroos y Gündogan.

'No es un secreto que Joshua puede jugar sin problema en varias posiciones. En la selección ha jugado de lateral, de central en una defensa de tres y en una defensa de cuatro y también como centrocampista', dijo.

'Naturalmente hablaré con él. Ya veremos la posición que ocupará mañana. Pero con el no son necesarias conversaciones tan largas como con otros jugadores cuando hay cambios de posición', explicó Löw.

Löw dijo que, con la excepción de Jonas Hoffmann que tiene un golpe en una rodilla, todos los jugadores han venido entrenando con el grupo, incluido Leon Goretzka, que viene de una lesión muscular.

'Leon me da una muy buena impresión. No parece haber rastros de la lesión. Pero naturalmente la pausa ha sido demasiado larga y para mañana no es una alternativa para la alineación titular', aseguró.

'Esperaremos el último entrenamiento y hablaremos con los médicos para decir si es una opción para estar en el banquillo y si eventualmente puede jugar algunos minutos', agregó.

Para Löw será su último torneo pese a lo cual, según dijo al ser interrogado al respecto, no siente melancolía alguna.

'Estoy demasiado ocupado preparando los partidos para pensar demasiado en ello. Puede que cuando se aproxime el final, ojalá en un par de semanas, surja algo de melancolía. No sé', dijo.EFE