Löw opta por el cambio generacional frente al alud de lesiones ante Argentina

Berlín, 7 oct (EFE).- El seleccionador alemán, Joachim Löw, descarta el regreso de Matts Hummels y busca en el recambio generacional el remedio al alud de lesiones entre sus convocados para el partido del miércoles contra Argentina.

'No, no he pensado en él', afirmó Löw en alusión a Hummels, a su llegada a Dortmund, donde se disputará el amistoso contra la Albiceleste.

A la serie de bajas ya conocida -entre ellos, Jonas Hector y Toni Kroos, lesionado en el partido liguero entre el Real Madrid y Granada- se sumaron hoy las de Matthias Ginter, por una luxación muscular, de Timo Werner, resfriado, y Ilkay Gündogan, lesionado.

'Desde ayer no recibo más que malas noticias por teléfono', afirmó Löw, quien ha decidido finalmente convocar a Robin Koch, del Friburgo, y a Sebastian Rudy, del Hoffenheim, después de que el domingo citara a otro joven valor, Suar Serdar, del Schalke.

Son diez los jugadores con los que no podrá contar Löw ante Argentina ni en el partido contra Estonia del domingo, clasificatorio para la Eurocopa.

Además de los mencionados, que estaban en la lista de convocados pero quedaron lesionados estos días pasados, estaban ya de baja Leroy Sané, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Kevin Trapp, Nico Schulz, Julian Draxler y Thilo Kehrer.

Esta situación facilitaría su estreno como internacionales de nuevos valores como Suat Serdar e incluso Nadiem Amiri, también novedad en la lista de convocados. El más veterano entre los centrocampistas convocados es Marco Reus, de 30 años.

El seleccionador alemán avanzó ya el viernes su intención de colocar a Marc-André ter Stegen ante la portería para el partido contra Argentina, mientras que a Manuel Neuer le reservará el siguiente encuentro, frente a Estonia.

Löw ha insistido estos días en que Neuer sigue siendo su número uno y capitán, de cara a la Eurocopa, pero ha optado por ter Stegen para el amistoso de alto rango como es el partido contra Argentina.

El duelo por la titularidad en la selección entre los dos guardametas persiste desde hace semanas, con cruce de declaraciones en los medios entre ambos.

En la cuestión se han barajado además argumentos de los partidarios de un recambio generacional a favor de ter Stegen, en las filas del Barcelona, o de la veteranía y el mayor arraigo en el fútbol alemán, para Neuer, en las del poderoso Bayern Múnich. EFE