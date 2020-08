Lowes se lleva el duelo con Martín

Juan Antonio Lladós

Madrid, 14 ago (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se llevó el duelo que protagonizó con el español Jorge Martín (Kalex) en los últimos minutos de la segunda tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria de Moto2 en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.

Lowes logró el mejor tiempo absoluto de una jornada que estuvo marcada por la aparición irregular de la lluvia pero que, al final permitió que los pilotos de Moto2 fuesen los únicos que mejoraron en gran medida los registros matinales.

Tras el duelo entre Lowes y Martín concluyeron el británico Jake Dixon (Kalex) y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), aunque la tercera plaza en el cómputo global del día fue para el italiano Marco Bezzecchi, por delante del español y con el británico quinto y Jorge Navarro (Speed Up), en la sexta posición.

Las condiciones meteorológicas mejoraron sensiblemente cuando tocó el turno de salir a pista a los pilotos de Moto2, entre los que el español Jorge Martín (Kalex) fue el primero en marcar un tiempo de referencia, 1:29.797, que se acercaba a escasamente seis décimas de segundo del registro matinal, cuando el más rápido fue el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), con 1:29.133.

Y aún arañó una décima de segundo más Jorge Martín una vuelta más tarde, al rodar en 1:29.619, un registro con el que dejó entrever que quizás los pilotos de Moto2 iban a ser los únicos que iban a conseguir mejorar sus tiempos matinales, siempre y cuando se mantuviesen las condiciones meteorológicas.

No tardaron en superarlo tanto el italiano Enea Bastianini (Kalex), vencedor de los dos últimos grandes premios disputados, que se acercó a milésimas de su registro matinal, 1:29.555 por 1:29.593 por la tarde, como el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que había sido el más rápido por la mañana.

Aunque a Jorge Martín se le vio con muchas ganas de mejorar y enseguida recuperó la primera plaza al rodar en 1:29.405 a menos de dos décimas de segundo de su mejor tiempo de la mañana.

Entre Jorge Martín y Sam Lowes se estableció un bonito duelo pues tras mejorar su tiempo el británico (1:29.065), el español continuó con su ritmo de vuelta rápida y en su siguiente giro se convirtió en el primero en bajar del minuto y 29 segundos para recuperar la primera plaza con 1:28.995.

En la siguiente fue Sam Lowes el que por apenas diez milésimas de segundo batió a Martín al rodar en 1:28.985, siendo ambos los claros protagonistas de la jornada.

Arón Canet (Speed Up), que no mejoró su tiempo de la mañana acabó en la octava posición, Xavier Vierge (Kalex) que sí bajó en unas tres décimas de segundo su tiempo matinal fue decimotercero y por tanto con el pase a la segunda clasificación garantizado por ahora, no así Marcos Ramírez (Kalex), vigésimo primero, Héctor Garzó (Kalex), vigésimo quinto, o Edgar Pons (Kalex), vigésimo séptimo. EFE