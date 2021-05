Lowes y Fernández llegan a un circuito que les gusta

Madrid, 26 may (EFE).- El británico Sam Lowes y el español Augusto Fernández, compañeros en el equipo Marc VDS, llegan a un circuito, el de Mugello en la región de la Toscana, escenario del Gran Premio de Italia de Moto2, que les gusta.

'Mugello es una pista que realmente me encanta, y fue muy desafortunado que no pudiéramos correr allí en 2020 y es como una segunda carrera en casa para mí, ya que mucha de mi familia vive en Italia', reconoce Sam Lowes.

'Es un circuito rápido y fluido que me gusta y, por lo general, se producen carreras muy reñidas y emocionantes por lo que tengo muchas ganas de correr y, después de la decepción de Le Mans, es vital que salgamos de Mugello con algunos puntos decentes en la tabla', reconoce en el comunicado de su equipo Lowes.

'He sido rápido en todos los circuitos y no hay razón para no tener confianza en Mugello por lo que voy con buenas sensaciones para este fin de semana después de que el test de Barcelona fuera muy bien', destaca el piloto británico.

Augusto Fernández debutó en 2017 en ese mismo escenario de Mugello y por ello afirma que tiene 'muchas ganas de ir a Mugello'.

'Hice una muy buena carrera allí en 2019, pero todavía me falta experiencia en esta pista, increíble pero complicada, y tendré que volver a jugar a los vídeo juegos porque ¡no he dado muchas vueltas allí!', asegura Fernández.

'Fue una gran pena terminar la carrera en Le Mans tan pronto, cuando estaba claro que teníamos la oportunidad de obtener un buen resultado, pero hemos funcionado muy bien y hemos entendido muchas cosas de la moto durante el test de Barcelona de la semana pasada', explica el piloto español.

'Es importante terminar este fin de semana después de las caídas en las dos últimas carreras y estoy seguro que podemos ser competitivos, pero terminar es clave para recuperar algo de confianza y recuperar puntos en el mundial', dice Fernández. EFE