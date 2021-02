Lucas Eguibar, 'a por todas' en el Mundial de boardercross de Suecia

Adrian R. Huber

Madrid, 10 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, plata en los Mundiales de boardercross de snowboard de Sierra Nevada 2017 y cuarto hace dos años en los de Solitude (Utah, EEUU), irá 'a por todas' este jueves en los de Idre Fjäll, según explicó a EFE el campeón guipuzcoano desde la citada estación sueca.

Eguibar ganador de la Copa del Mundo 2014-15 y abanderado de España en los últimos Juegos Olímpicos, los de PyeongChang (Corea del Sur) de hace tres años, festejó el martes su 27 cumpleaños con un tercer puesto en la clasificación para la prueba de este jueves, en la que intentará confirmar que es una de los valores más seguros del deporte invernal español.

El donostiarra se quedó a 32 centésimas del mejor tiempo de la clasificación, que marcó el austriaco Alessandro Hämmerle, ganador de las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo de la disciplina. El 'rider' de Vorarlberg mejoró a su vez en 22 centésimas al francés Merlin Surget, segundo en el acto que confeccionó el cuadro de eliminatorias de la prueba de este jueves.

Sin embargo, en su ronda de octavos, el destino ha querido que 'Luki', que en los Mundiales de Sierra Nevada también ganó plata en la prueba por equipos junto al ceutí de la federación andaluza Regino Hernández -que no pasó el corte y no competirá este jueves-, se mida a Mick Dierdorff, que defiende en Idre Fjäll el título que ganó hace dos años en su país. El estadounidense fue decimocuarto en la clasificación.

Los otros dos contendientes que se enfrentarán a Eguibar y Dierdorff en la primera ronda de la prueba, la quinta de las ocho series de octavos, -en un circuito con saltos, curvas peraltadas, módulos y una larga recta final- son el francés Leo le Ble Jacques y el austriaco David Pickl. Los dos mejores pasarán ronda y los otros dos quedarán eliminados; así sucesivamente hasta que queden los cuatro que se jugarán las medallas en la Gran Final.

Eguibar, ganador de cuatro pruebas de la Copa del Mundo -tres en Veysonnaz (Suiza) y la última, el pasado mes de marzo, en Sierra Nevada- afrontó con tranquilidad y optimismo la víspera de la prueba.

'He pasado el día muy tranquilo, he dormido bastante; y ahora mismo me estoy tratando con 'Mati' (el fisioterapeuta Mateo Szul)', comentó.

'Por la mañana hice tres o cuatro bajadas sólo, porque la verdad es que hace un frío de la 'hostia' aquí', explicó este miércoles, en conversación telefónica con Efe desde Suecia, el ganador del Globo de Cristal de hace seis años, que afrontará el primer Mundial en mucho tiempo sin la presencia del francés Pierre Vaultier -doble oro olímpico y el único que lo ganó hace cuatro años en Sierra Nevada-, que anunció su retirada al final de la pasada temporada.

'Ahora estoy haciendo unos ejercicios y preparando la jornada de competición. Hilario (Sánchez, el 'skiman') está con las tablas. Y nosotros estamos preparando el cuerpo para mañana', comentó el 'rider' de San Sebastián.

'Mentalmente estoy muy tranquilo. Me conozco la pista y ya sé lo que tengo que hacer. Así que lo único que me queda es descansar y estar tranquilo. Y mañana saldré a por todas', comentó desde Suecia el campeón vasco, que, preguntado por Efe si firma una medalla o si sólo apunta al oro, indicó que 'por una parte' la firma.

'Por una parte, la firmaba, porque llevo una racha un poco mala; pero creo que se puede luchar todo', explicó a Efe Eguibar. 'Ayer (por la clasificación del martes) ya se vio que puedo estar ahí delante', añadió.

La checa Eva Samkova, doble ganadora de la Copa del Mundo, oro olímpico en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) y bronce cuatro años después en los de PyeongChang, defenderá título en la prueba femenina, después de marcar, al igual que Eguibar, el tercer tiempo en la clasificación del martes.

La británica Charlotte Banks fue la más rápida de la clasificación, en la que superó en un segundo justo el tiempo de la estadounidense Faye Gulini.

La italiana Michela Moili, campeona olímpica en PyeongChang y última ganadora del Globo de Cristal, acabó quinta la clasificación, en la que la estadounidense Lindsey Jacobellis, quíntuple campeona mundial de la disciplina -que logró su quinto título en Sierra Nevada, hace cuatro años- marcó el sexto crono. EFE