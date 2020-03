Lucas Eguibar: 'A ver si esta vez en vez de plata ganamos oro aquí'

Adrian R. Huber

Sierra Nevada (Granada), 5 mar (EFE).- El español Lucas Eguibar ganó la Bola de Cristal de boardercross de snowboard en 2015, dos años antes de proclamarse doble subcampeón intercontinental en los Mundiales de Sierra Nevada, donde volverá a buscar el éxito, ante su afición, en la prueba de la Copa del Mundo que se disputará a pies del Pico Veleta.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este jueves en la citada estación andaluza, el campeón donostiarra, que hace dos semanas ganó la prueba de la Copa de Europa disputada en Grasgehren (Alemania), explica en qué estado llega y cómo afrontará la penúltima prueba de la competición de la regularidad.

Pregunta: Ha sido una temporada irregular en cuanto a resultados. En Copa del Mundo empezó con un cuarto en Montafon (Austria) y fue octavo en la segunda prueba disputada en Big White (Canadá), pero en las dos intermedias no se metió en el 'top 20'. Hace dos semanas ganó la Copa de Europa de Grasgehren (Alemania). ¿Cómo llega, realmente, a Sierra Nevada?

Respuesta: Llego bien. Durante toda la temporada he estado delante, en lo que a tiempo se refiere. En todas las pruebas. En Cervinia (Italia) me golpearon por detrás y perdí la tabla. La primera prueba de las dos que se disputaron en Canadá fallamos con las ceras; y en la segunda acabé octavo; así que bien, porque en la semifinal me toqué con un austriaco y por eso me quedé fuera de la Gran Final. Luego, en la final pequeña, me caí yo. Pero si me fijo en los circuitos que se ajustan a mis condiciones, éste es el primero en el que me siento muy a gusto. Los demás no me han gustado tanto.

P: Es décimo en la general, en la que aún tiene opciones matemáticas al triunfo, pero la realidad es que está a 1.520 puntos de los 2.500 con los que lidera el italiano Lorenzo Sommariva. ¿Esto le quita presión para salir a por todas a intentar ganar la prueba? ¿O no tiene nada que ver?

R: No, no tiene nada que ver. Yo salgo siempre a por todas. Y la presión me la pongo yo mismo. La general está complicada, sí, pero voy carrera a carrera. Aquí espero hacer una buena carrera y sacar el mayor número posible de puntos.

P: Sí, pero ¿se ve o no se ve favorito al triunfo, aquí en Sierra Nevada?

R: Lo que me veo, sin duda, es con opciones. Habrá más gente ahí, pero yo me veo con opciones. En la prueba de la Copa de Europa me sentí bien y gané. Y este circuito me gusta bastante.

P: Este jueves lo han probado por primera vez. ¿Qué es lo que más le gusta, del circuito?

R: Me gusta porque considero, primero, que Sierra Nevada ha hecho un 'trabajazo' increíble, porque tampoco sobraba tanta nieve.

Es un circuito con unas características que me van bien. Es muy dinámico, un circuito en el que tienes que estar atento en todo momento. Las curvas son cerradas, hay saltos muy juntos y es de velocidad. Estoy muy contento. Me he sentido muy bien, la verdad.

P: Por arriba, la general de la Copa del Mundo está muy igualada esta temporada, ¿no? ¿es la más abierta de las últimas temporadas?

R: Sí, está muy abierta, pero porque ha habido pocas carreras (4) y algunas la verdad que han sido bastante raras. Y los de delante fallaron en algunas. Yo creo que puede haber sorpresas, en estas dos últimas carreras que quedan (la de Sierra Nevada y la de Veysonnaz, en Suiza).

P: Sierra Nevada le inspira siempre buenos recuerdos, ¿no?

R: Sí. Aquí me encuentro como en casa, muy bien. Llevo viniendo desde muy pequeño; y tengo muchos amigos aquí. Algunos viven aquí; y puedo visitarlos en su casa y desconectar después de los entrenamientos y de las carreras. Eso es algo importante.

P: Deportivamente tampoco le ha ido nada mal aquí, ¿no?. En los Mundiales de 2017 ganó dos medallas de plata, la de la prueba individual y la de equipos (que ganó junto a Regino Hernández).

R: Obviamente, del Mundial tengo muy buenos recuerdos. Aquí siempre he hecho muy buenas carreras. A ver si esta vez conseguimos oro en lugar de plata (ríe).

P: Por cierto, en el pasado Mundial, en Solitude (Utah, EEUU) alcanzó la final, pero acabó el cuarto de cuatro. En la primera prueba de la temporada, en Montafon (Voralberg, Austria), le sucedió lo mismo. ¿Es ésta situación, una de las que más rabia da, en su deporte?

R: Claro que sí. Meterte en una final y acabar cuarto da mucha rabia. Pero si miras la clasificación, cuarto tampoco es el peor resultado posible. Y esta temporada, de la prueba de Montafon, por ejemplo, me fui contento. Quedar cuarto de cuatro nunca mola, pero si acabas cuarto una prueba de la Copa del Mundo te llevas bastantes puntos.

P: Aunque la Copa del Mundo esté abierta e igualada, ¿a quiénes ve más fuertes?

R: A Alessandro (Hämmerle, austriaco: ganador de la última edición de la Copa del Mundo y segundo en la general), a 'Merlino' (el francés Merlin Surget, tercero en Cervinia y segundo en Grasgehren)... (el italiano Lorenzo) Sommariva (líder de la competición) está haciendo una buena temporada, también. Hay varios.

P: Bueno, para cerrar. ¿Qué toca, aquí? ¿Toca podio? ¿Toca ganar?

R: Pues sí, las dos (ríe). Toca ganar. Y si no, podio. Seguro. EFE