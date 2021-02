Lucas Eguibar: Estoy contento, desde primera hora me encontré cómodo en pista

Madrid, 9 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, ganador de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard 2014-15 y medallista de plata en los Mundiales disputados en 2017 en la estación de Sierra Nevada (Granada), que este martes acabó tercero la calificación para la prueba del Mundial de Idre Fjäll (Suecia), declaró a EFE que está 'contento' y que desde primera hora se encontró 'cómodo en pista'.

'Mi primera bajada de hoy (la de reconocimiento de pista) ya ha sido bastante buena; y la de la clasificación ha sido muy buena, quitando dos errores que he tenido', comentó, en conversación telefónica con Efe desde Suecia, el guipuzcoano, abanderado de España en los últimos Juegos Olímpicos, los de PyeongChang (Corea del Sur) y cuatro veces ganador en la Copa del Mundo, la última de ellas el pasado mes de marzo en Sierra Nevada.

'Hice dos errores. Uno en la salida, en la que no he generado tanta velocidad como suelo hacer; y de hecho en el primer parcial iba medio segundo por detrás. En meta me quedé a tres décimas, así que recuperé', explicó el campeón donostiarra.

'El otro, en un salto, en el que me he ido muy lejos. Pero en la parte de abajo he recuperado. Estoy contento. El trabajo de hoy era ése y está hecho. Así que sí, estoy contento', declaró a Efe Eguibar este martes desde Idre Fjäll. EFE