Lucia Berlin, una peculiar 'chica Almodóvar'

Madrid, 16 feb (EFE).- Mujer 'rebelde' y con un 'arte extraordinario', en palabras de su hijo Mark, Lucia Berlin 'escribía historias verdaderas; no necesariamente autobiográficas, pero por poco'. Algunas de ellas llegarán ahora a la gran pantalla de la mano de Pedro Almodóvar, en inglés y con Tilda Swinton como protagonista.

Lo inverosímil, pero cotidiano, que gusta tanto al director español, impregna la obra de Berlin, cuyas historias nacieron de sus propios recuerdos. Su infancia y adolescencia itinerantes, su alcoholismo, sus matrimonios fallidos o los diversos trabajos que desempeñó son algunos de los elementos que se dejan ver en los relatos de la nueva y peculiar 'chica Almodóvar'.

EL GRAN SECRETO DE LA LITERATURA ESTADOUNIDENSE

Lucia Berlin (Alaska, EEUU, 1936 - California, EEUU, 2004) fue una de esas escritoras que, como Irene Nemirovsky, John Kennedy Toole, Stieg Larsson, Alberto Méndez o Kafka, no alcanzó a vivir el tiempo suficiente para conocer el impacto de sus obras.

'Manual para mujeres de la limpieza', su carta póstuma de presentación al mundo, se convirtió en un éxito de crítica y ventas tras su publicación diez años después de su muerte.

Es una recopilación de cuentos publicada en 2015 que fue un importante fenómeno editorial que llevó a calificar a Berlin como el secreto mejor guardado de la literatura estadounidense, pues poco o nada se conocía de ella antes de la publicación de la obra que Almodóvar ha anunciado que llevará ahora al cine, en el que será su primer largometraje en inglés.

'Manual para mujeres de la limpieza' fue incluido en los recopilatorios de mejores libros del año de los diarios estadounidenses The New York Times y The Boston Globe y del británico The Guardian, y se encuentra en la lista de éxitos de ventas en Estados Unidos desde que se publicó en 2014.

UNA VIDA ALMODOVARIANA

Con un estilo literario que se ha comparado con el de Raymond Carver, Charles Bukowski o Grace Paley, las historias de Berlin se inspiran en sus recuerdos vitales: su infancia y adolescencia itinerantes, desde Kentucky (EEUU) hasta Chile, pasando por México, sus tres matrimonios fallidos, su alcoholismo o los puestos de trabajo que desempeñó para sacar adelante a sus cuatro hijos.

Mark Berlin, uno de ellos, escribió en el prólogo de 'Una noche en el paraíso' que Lucia contaba 'historias verdaderas'. Quizá, porque la realidad ya era bastante para la autora estadounidense; quizá, porque la suya y las de quienes la rodeaban eran aventuras lo suficientemente trepidantes como para inventar ninguna otra.

La de Lucia Berlin fue una vida almodovariana en sí misma; real, por inverosímil que parezca. Y puede ser lo increíblemente cotidiano y autobiográfico que asoma en sus relatos lo que precisamente haya llamado ahora la atención del oscarizado cineasta.

Fue en la alfombra roja de los últimos Óscar donde Pedro Almodóvar reveló sus planes más inmediatos, entre los que se encuentra la filmación de un largometraje sobre algunos de los relatos de 'Manual para mujeres de la limpieza', que se rodará en inglés y protagonizará la británica y también oscarizada Tilda Swinton.

MÁS ALLÁ DE 'MANUAL PARA MUJERES DE LA LIMPIEZA'

A pesar de su casi anonimato hasta 2014, Lucia Berlin publicó 76 cuentos a lo largo de su vida; la mayoría de ellos editados por Black Sparrow en los volúmenes 'So Long: Stories 1987-1992' (1993), 'Where I Live Now: Stories 1993-1998' (1999) y 'Homesick: New And Selected Stories' (1990), por el que obtuvo el American Book Award.

Dos años después del éxito de 'Manual para mujeres de la limpieza' vio la luz otra recopilación de relatos sobre la infancia, la familia, la rutina, la vida laboral, la esperanza y la desesperanza de la escritora: 'Una noche en el paraíso' es el título que aúna esta serie de cuentos redactados por Berlin entre los 80 y los 90.

La belleza y el dolor de la cotidianidad se plasman también en ese volumen, compuesto de 22 relatos -seleccionados por Jeff Berlin y prologados por Mark Berlin, fallecido un año después que su madre- y que constituye, sin que ella lo llegara a imaginar nunca, el último regalo de la autora a un público global.

'Ojalá pudiera contar todas sus anécdotas', prologó su hijo Mark en 'Una noche en el paraíso'. Aunque hace años que es tarde para ello, ahora el cine quiere rendir su parte de justicia a una escritora que ha pasado de ser un secreto a convertirse en una peculiar 'chica Almodóvar'. EFE