Luis Enrique: 'Adama Traoré quiere jugar con España'

Madrid, 2 oct (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, zanjó el debate con la figura de Adama Traoré y la posibilidad de que jugase con Mali, al afirmar que el extremo 'quiere jugar con España' y que es un futbolista 'muy diferente' al resto de jugadores de los que dispone.

'Con Adama voy a tocar madera porque es la tercera convocatoria y por unas cosas u otras no ha podido debutar. Espero que sea la definitiva. Lleva años en la Premier con progresión, un jugador muy diferente a lo que tenemos con una proyección por banda que nadie tiene. Tengo muchas ganas de verlo en la selección. Que lo hayan convocado con Mali es el jugador el que tiene que decidir y por lo que he hablado con él quiere hacerlo con españa. Si alguno quiere jugar con otra selección por ni no hay ningún problema, hay que respetar la decisión del jugador', dijo.

Sobre las virtudes de Traoré, Luis Enrique confesó que ve 'muchas cosas' que le 'encantan' y que no tiene. 'Es un jugador capaz de regatear a tres, lo que te genera superioridad en otras zonas del campo'. Su objetivo cuando comience a jugar será 'meterlo en la dinámica de equipo' y ver como responde ante 'la responsabilidad colectiva en defensa'.

'Como seleccionador estoy encantado. Cuando a un jugador le das el balón y te puede superar rivales te da mucha ventaja en otras partes del campo. Estoy deseando de que se produzca su debut, que pueda participar con España y ver su evolución', confesó.

En la convocatoria de 25 jugadores hay ausencias como la de Thiago Alcántara por coronavirus, 'una situación personal puntual' y Luis Enrique aseguró que 'en breve' regresará a la selección como ahora hacen Dani Ceballos y Sergio Canales en un centro del campo que refuerza con la llamada de José Campaña.

'Campaña estuvo a punto de venir en anteriores ocasiones y sumar a la línea de centrocampistas más fuerte de Europa. Espero ver lo que veo en el Levante, un jugador determinante con balón pero también tiene que serlo sin él, que es donde ellos no fijan tanta atención. Su temporada pasada fue muy buena y esta ha tenido un inicio excelente', resaltó de su gran novedad en una lista continuista.

El seleccionador dejó elogios a un jugador de su gusto como Dani Ceballos. 'Es uno por el que hemos apostado desde que llegamos. Tiene mucha capacidad en el último pase para encontrar espacios, para desbordar jugadores y con gran actitud defensiva. En el Arsenal nos está enseñando una vertiente defensiva en la que ha mejorado muchísimo. Estoy encantando de que vuelva', declaró.

Pese a que Luis Enrique nunca habla de los jugadores no convocados, tuvo un guiño con Iago Aspas 'por el rendimiento que está dando', admitiendo que lo sigue y que puede regresar en cualquier momento a la selección.

Por último, se mostró partidario de los cinco cambios y hasta de poder parar los partidos. 'No creo que haya ningún entrenador que no quiera cinco cambios, yo estoy encantado y si pudiese haber paradas en tiempos muertos o de hidratación mucho mejor para colocar al jugador. Todo lo que pueda ser dar información a mis jugadores e interferir en lo que ocurre en el campo sin esperar al descanso o final, para mi mejor como entrenador', indicó. EFE